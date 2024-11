Lazio, malore improvviso per Baroni: le condizioni

È stato ricoverato, con intervento dell’ambulanza, il Mister della Lazio, Marco Baroni.

È successo all’indomani della sfida giocata contro il Monza e a rivelarlo sono i quotidiani che, questa mattina, hanno fatto il punto della situazione. Forte apprensione della famiglia per quanto successo, con l’intervento dell’ambulanza al fine di trasportarlo in ospedale con accertamenti immediati per quanto successo.

Codice giallo e non rosso, per fortuna, non si è trattato di qualcosa di grave, ma che in ogni caso considerando sempre quella che è la salute, è stata comunque presa con apprensione. Lo stesso quotidiano ha svelato poi anche le attuali condizioni di Mister Baroni, dopo il malore arrivato a seguito di Monza-Lazio.

Malore dopo Monza-Lazio: le condizioni di Baroni

La Lazio in campo è riuscita a trovare una quadra e assieme alla Fiorentina è tra le squadre che, in maniera inaspettata, sta lottando assieme alle big del campionato per lo Scudetto, guardando quelle che sono le condizioni di classifica.

La Lazio ha vinto ancora e dopo Monza si è registrato un momento di apprensione, dopo quanto già era successo in precedenza, all’interno della rosa dei biancocelesti. Perché, secondo quel che raccontano da Il Messaggero, Marco Baroni sarebbe stato colpito da un malore, per un problema allo stomaco.

E lo stesso malore che ha colpito Baroni sarebbe frutto di una forte congestione, che ha portato prima alle fitte addominali e poi al trasporto in ospedale, per il tecnico che è stato presto assistito dai medici e curato, fino ad essere poi dimesso. C’era stata forte preoccupazione sul suo malore ma, per fortuna, Mister Baroni adesso sta bene.

Cos’è successo a Baroni? Il momento del malore

A riportare la notizia, raccontando ciò che è successo a Mister Marco Baroni, è dunque Il Messaggero, che spiega quali sono stati gli attimi di apprensione, all’indomani della vittoria della Lazio contro il Monza. Baroni era con la sua famiglia a Gubbio quando, nel corso del pranzo passato in famiglia, avrebbe avuto un malore. L’intervento dell’ambulanza è servito a causa di alcune fitte addominali che, secondo i medici, sono state causa di una forte congestione. Probabile che, come accaduto per Zaccagni che ha saltato alcune partite con la Lazio, per Baroni si sia trattato di un virus.

Come sta Baroni? Quando tornerà a Formello

Dopo lo spavento, è tutto rientrato per Baroni alla Lazio. L’allenatore in ogni caso è stato dimesso e, a partire da domani sarà regolarmente a Formello a sostenere i suoi allenamenti. Solo un grosso spavento, insomma.