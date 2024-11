Lascia subito la Serie A: lo vuole il Real Madrid

Arrivato solo nello scorso calciomercato estivo, il calciatore potrebbe lasciare la Serie A già a gennaio.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’interesse del Real Madrid avrebbe seriamente messo in bilico la sua permanenza in Italia, anche perché quando una squadra come i Blancos ti va cercando, fare finta di nulla è praticamente impossibile. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, motivo per il quale la volontà del ragazzo giocherà un ruolo fondamentale in queste trattative.

L’impressione, comunque, è che il futuro del giocatore sia oramai segnato, anche perché quando c’è di mezzo il Real Madrid non potrebbe essere altrimenti.

Lascia la Serie A a gennaio per il Real Madrid

Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, anche perché quando è arrivato quest’estate è stato presentato ed accolto come un grande acquisto, eppure il calciatore potrebbe già lasciare la Serie A nel prossimo calciomercato. Questo discorso, bisogna dirlo, è ancora in fase di evoluzione, ma l’impressione è che a gennaio possa davvero realizzarsi, complice anche le difficoltà che sta trovando in Italia.

Prima di parlare di affare fatto, però, ce ne vuole, anche perché da qui ai prossimi mesi le cose potrebbero tanto cambiare quanto rimanere le stesse, ma ci sono troppe variabili da prendere in considerazione e valutare in questo caso. Allo stesso tempo, però, sembrerebbe essere quasi che si stia viaggiando in una direzione ben precisa, visto e considerato che di mezzo non ci sarebbe un club qualunque, bensì il Real Madrid.

Stando infatti a quanto riportato da Ekrem Konur sui propri profili social, complice anche il grave infortunio di Eder Militao, i Blancos avrebbero messo gli occhi su Mario Hermoso, ex Atletico Madrid ed oggi alla Roma. Lo spagnolo, in giallorosso dallo scorso settembre, ha fino a questo momento collezionato 6 presenze in Serie A.

Non solo Real Madrid: lo cerca un’altra big d’Europa

Il Real Madrid starebbe pensando a Mario Hermoso, che in caso di interesse concreto potrebbe seriamente valutare la possibilità di tornare a giocare in Spagna dopo essersi separato dall’Atletico Madrid appena 4 mesi fa.

Stando a quanto riportato da Ekrem Konur, però, la Roma dovrebbe vedersi bene le spalle non solo dal Real Madrid, ma anche da un’altra grande d’Europa. Sui propri canali social il collega ha infatti parlato anche di un Bayer Leverkusen in agguato, ma l’impressione è che un suo eventuale approdo in Bundesliga sarebbe strettamente legato all’uscita di Jonathan Tah, motivo per il quale questo discorso è con ogni probabilità rinviato alla prossima estate, Real Madrid permettendo.