Infortunio in Nazionale, ma le sue condizioni sono un mistero

Neanche il tempo di entrare nel vivo e cominciare che la pausa per le Nazionali ha già mietuto la sua prima vittima.

Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore di Serie A è stato costretto a lasciare il ritiro e fare rientro al club per valutare le proprie condizioni e capire effettivamente l’entità del suo infortunio, che in questo momento sembrerebbe essere un vero e proprio mistero. Al momento, infatti, l’allenatore non ha ancora partito perché il suo giocatore abbia fatto rientro in Italia, considerato il fatto che nessuna comunicazione ufficiale sarebbe arrivata dallo staff medico della Nazionale.

La speranza, comunque, è che alla fine non possa trattarsi di nulla di particolarmente grave, ma per il momento fare dei pronostico è prematuro.

Infortunio in Nazionale: sta tornando in Italia

Brutte notizie arrivano dal ritiro della Nazionale per l’allenatore di Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore è stato costretto a terminare prematuramente questa sua sosta per via di un infortunio che preoccupa e non poco in vista dei prossimi impegni stagionali.

Al momento ancora nulla di specifico si sa in merito alle sue condizioni, al punto che addirittura l’entità di questo problema risulterebbe essere un vero e proprio mistero. Nella comunicazione arrivata al club, infatti, non sono state date alcune specifiche, motivo per il quale spetterà allo staff medico della squadra capire per cosa il calciatore è stato costretto allo stop. Come anticipato, però, le sensazioni sono tutt’altro che positive, anche se la speranza è che il centrocampista abbia lasciato il ritiro della Nazionale giusto per precauzione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Firenzeviola.it, Amir Richardson si è fermato con la selezione del Marocco per via di un infortunio che al momento sembrerebbe un caso, visto che alla Fiorentina non sarebbe stato comunicato niente in particolare, aspetto che comunque preoccuperebbe e non poco Raffaele Palladino e medici.

Il centrocampista va KO: le condizioni

La Fiorentina potrebbe fare a meno di Amir Richardson per un po’ di tempo. O almeno queste sarebbero le sensazioni, visto e considerato che al momento il centrocampista marocchino sembrerebbe essere grave, sennò non si spiegherebbe la riservatezza assoluta dello staff medico della Nazionale, che ha semplicemente comunicato al club Viola il rientro in Italia del giocatore.

Una volta tornato, nei prossimi giorni la Fiorentina sottoporrà Richardson al consueto iter di accertamenti per valutare e capire la reale entità di un infortunio che potrebbe seriamente mettere in difficoltà Raffaele Palladino, che da qui ai prossimi mesi avrà bisogno di ogni singolo membro della sua rosa per alimentare alcuni sogni che ad inizio stagione dalle parti del Franchi erano impensabili.