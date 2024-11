Juventus, terzo infortunio grave: Motta perde un centrocampista

Brutte notizie per la Juventus e Thiago Motta perché arriva un altro infortunio pesante che riduce la rosa ad un numero sempre più basso che complica le cose.

Non è una situazione facile questa da gestire per la Juventus e ancor di più per il suo nuovo allenatore Thiago Motta che ha avuto a che fare con tanti infortuni in questo inizio di stagione.

Diversi problemi che hanno costretto l’allenatore a non lavorare a pieno regime con Nico Gonzalez, Koopmeiners, Conceicao, Thuram, Dogulas Luiz, Adzic e fino agli infortuni più seri come quelli di Bremer e Cabal che staranno fuori per tutta la stagione.

Adesso però arriva la conferma che un giocatore che ha già accusato problemi in questo inizio stagione si è di nuovo fatto male. Una situazione davvero complicata che rischia di far saltare tutti i piani che l’allenatore aveva con lui per queste prossime settimane. Altro infortunio alla Juventus che complica le cose.

Juventus, un calciatore si è di nuovo infortunato

Ci puntava tanto per questa nuova stagione Thiago Motta, eppure non ha praticamente quasi mai potuto lavorare con lui. Sono più i momenti che è rimasto fuori piuttosto che quelli dove era in campo e adesso c’è grande apprensione per capire quelli che saranno i tempi di recupero del calciatore della Juventus infortunato.

Spaventano in casa Juve le condizioni di Vasilije Adzic. Il giovane montenegrino, classe 2006, si è nuovamente infortunato, per lui è stata riscontrata una lesione di basso-medio grado all’adduttore lungo. Adesso la sua crescita professionale continua ad essere rallentata.

Infortunio per Adzic alla Juventus, il terzo in pochi mesi e ora c’è grande apprensione anche per quelli che possono essere i tempi di recupero del giovane calciatore su cui la Juve punta tanto.

Era il grande atteso di questa stagione, perché in molti pensavano che con Thiago Motta si sarebbe consacrato nonostante la giovane età. Ma ad oggi c’è solo tantissima sfortuna per Adzic che si è infortunato per la terza volta da quando è iniziata la stagione.

Infatti, il talento classe 2006 montenegrino non ha praticamente mai giocato, solo 3 le presenze tra la Juventus maggiore con pochi minuti giocati in Serie A e Champions League contro Lazio e Stoccarda, e l’altra presenza con la Juve Next Gen in Serie C. Un momento per nulla facile per Adzic che ora dovrà stare fermo per altre settimane e il suo rientro può esserci tra dicembre e gennaio del 2025.