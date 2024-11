Tragedia in Nazionale: è morto dopo l’incidente, aveva solo 22 anni

Il calcio piange il calciatore, scomparso tragicamente a causa dell’incidente che era stato raccontato nel corso dell’ultimo mese.

L’incidente era avvenuto lo scorso 7 ottobre, in autostrada quando il calciatore che aveva raggiunto l’esordio in Nazionale, con un paio di partite giocate in quello che era il sogno fin da bambino, si è schiantato con la sua auto.

Auto che si è scontrata contro una trave che era stata posizionata per la costruzione di un ponte pedonale. Altri calciatori che viaggiavano con lui sono morti sul colpo. Per lui, la lotta in condizioni critiche tra la vita e la morte è durata 35 giorni e purtroppo, quest’oggi, è stato annunciato il suo decesso.

Lutto nel calcio: aveva solo 22 anni, è morto dopo l’incidente d’auto

Aveva ottenuto un paio di partite con la sua Nazionale, il giovane Marco, calciatore morto a soli 22 anni. La notizia purtroppo è arrivata dalla stessa Federazione e sua squadra, che hanno così comunicato quella che è la tragedia nel mondo del calcio, che manda in lutto tutto il calcio in Sud America.

Probabilmente le squadre giocheranno con un lutto al braccio, così come la Nazionale sudamericana, negli impegni che si avranno in questa sosta.

È morto Marco Angulo Solorzano, calciatore di 22 anni che lo scorso 7 ottobre è stato vittima di un incidente stradale e, dopo la morte di alcuni altri calciatori, è stato purtroppo annunciato anche il suo decesso. Aveva solo 22 anni.

Tragedia in Nazionale: è morto dopo 35 anni di lotta

Viene spiegato, dagli organi di stampa in Sud America, che Marco Angulo Solorzano è morto dopo 35 giorni di agonia. Il calciatore lottava tra la vita e la morte ma le condizioni erano critiche, con i danni del suo incidente che sono stati fatali. Il mondo del calcio piange la promessa del calcio in Ecuador, troppo gravi le ferite riportate dopo l’incidente, che hanno portato alla morte di quest’oggi.

La dinamica dell’incidente: con lui c’era la sorella

Un mese fa o poco più l’incidente nella Ford Explorer, guidata dalla sorella di Angulo che portava con sé cinque passeggeri. La macchina si è scontrata causando la morte sul colpo di altri calciatori presenti nel veicolo. Erano morti, in precedenza, Roberto Cabezas Simisterra, calciatore dell’Indipendiente Juniors e Victor Carcopa Nazareno del Cuniburo FC. Attorno alla famiglia di Angulo si stringono i club sudamericani, col messaggio di cordoglio arrivato anche da parte della Federazione dell’Ecuador che ne ha annunciato il decesso. E la redazione di Calciomercatoweb si unisce ai messaggi di cordoglio per Marco Angulo.