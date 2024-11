Thuram, sconto sulla clausola per l’addio: cifre e destinazione

Il valore di calciomercato di Marcus Thuram varia, con lo sconto alla clausola può dire addio.

È quanto viene spiegato da Tuttomercatoweb, con il futuro non più certo del francese che, piacendo alle big d’Europa, potrebbe salutare i nerazzurri al termine di questa stagione.

Perché è da capire quali saranno le scelte future dell’Inter, considerando che Barella e Lautaro per ora restano gli intoccabili, ma che potrebbe servire monetizzare per andare non solo a rifinanziarsi, ma anche a fare mercato, per quelli che sono altri innesti da piazzare. E grazie alla cessione di Thuram, l’Inter, risolverebbe un grossissimo problema che c’è al bilancio.

Calciomercato Inter: Thuram via con lo sconto sulla clausola, la notizia

La notizia è stata svelata dalla stessa fonte che ha spiegato per bene quel che “rischia” di succedere con Thuram. Perché la sua cessione, con lo sconto sulla clausola, sarebbe figlia di un’occasione che l’Inter coglierebbe al volo.

Il centravanti francese è ormai un punto fermo della sua Inter, avendo fatto un inizio di stagione ad altissimi livelli, per i gol che ha portato ai nerazzurri, in un momento dove poi si è un po’ perso tra gli alti e i bassi assieme al compagno in attacco, Lautaro Martinez.

Resta ovviamente un punto fermo dell’Inter di Inzaghi, però potrebbe scegliere di andar via, specie se le cifre raggiungeranno quasi la clausola rescissoria fissata negli accordi contrattuali tra lui e l’Inter. Quasi 100 i milioni di euro per la cessione con la clausola, che però vedrebbe uno sconto su di essa, secondo quel che si racconta.

Le cifre della cessione di Thuram: sconto alla clausola

Qualora dovesse decidere l’Inter di vendere Marcus Thuram, potrebbe accontentarsi sullo sconto alla clausola. Il motivo è legato a potenziali offerte che raggiungerebbero i circa 75 milioni di euro. E a bilancio, a quel punto, sarebbe plusvalenza a dir poco “mostruosa” per le cifre che andrebbero a togliere un po’ di “rosso”, dal bilancio stesso. Thuram arrivò all’Inter a zero e la plusvalenza sarebbe piena poi, a quel punto.

Addio Inter? La possibile destinazione per Thuram

La possibile destinazione per Thuram, in caso della cessione dunque per 75 milioni almeno, riguarderebbe la Premier League, oppure il ritorno in Francia. Nella Ligue 1 ci sarebbe il PSG che darebbe finalmente una punta importante a Luis Enrique, dopo gli alti e bassi con Goncalo Ramos e Kolo Muani in un tridente che convince poco per ora in Francia. Altrimenti, in Premier League, ci sono sia Manchester United che Arsenal pronte al grande colpo dalla Serie A.