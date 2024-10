Thuram: pagano la clausola da 85mln, Marotta ha già bloccato l’alternativa

Marcus Thuram è l’uomo in più dell’Inter: più di Lautaro e di qualsiasi altro calciatore ma in estate verrà ceduto con la clausola.

Il calciatore francese è migliorato a dismisura e nell’ultimo periodoi ha preso per mano l’Inter e la sta trascinando alla vittoria in diverse partite. Sta sbloccando lui le gare complicate, sta segnando in ogni modo e con i suoi gol sta tenendo a galla i nerazzurri, nonostante il periodo complesso che fatica a far vedere le cose positive come erano lo scorso anno.

Ma il futuro di Marcus Thuram pare già segnato: c’è una clausola rescissoria nel suo contratto e ora il rischio addio è molto elevato.

Inter, Thuram va via con la clausola rescissoria

In quanti sapevano della clausola rescissoria presente nel contratto di Marcus Thuram? Sì, nel contratto dell’attaccante francese dell’Inter è presente una clausola da 85 milioni che sta iniziando seriamente a preoccupare l’Inter in vista del futuro. Il suo apporto alla squadra è fondamentale e spesso determinante per il tipo di calciatore che è diventato negli ultimi due anni, ormai imprescindibile per Inzaghi.

Il Corriere dello Sport rivela che ci sono già voci di un addio in estate per Thuram perché l’Inter non potrà opporsi al pagamento della clasuola rescissoria da 85 milioni, tra l’altro valore giusto per l’attaccante figlio d’arte.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter sta già inziando a guardarsi intorno per trovare il sostituto di Marcus Thuram.

Sostituto Thuram: già pronto l’acquisto a zero

Thuram è stato uno degli acquisti migliori della storia recente dell’Inter, se si pensa che arrivò a parametro zero dal Borussia Monchengladbach. E dopo due stagioni è pronto a dire addio per club come PSG, Manchester City e simili, pronti a pagare la clausola da 85 milioni che farà rimpolpare i bilanci dell’Inter.

L’addio di Thuram è già stato messo in preventivo dalla dirigenza dell’Inter che, nel frattempo, sta lavorando sul sostituto e ha già trovato un nome che possa sostituire degnamente l’attaccante francese: si tratta di Jonathan David.

L’attaccante canadese del Lille ha il contratto in scadenza nel 2025 e sarebbe un colpo in pieno stile Inter, proprio come Thuram nel 2023. Sembra tutto pronto per la staffetta, ma ovviamente c’è da tenere d’occhio la concorrenza delle altre big, come la Juventus.

Thuram a 85 milioni: plusvalenza del 100%

La cessione di Thuram è un toccasana per le casse dell’Inter. Sembra strano ma i dirigenti interisti sorrideranno all’atto dell’addio del campione francese, e non per questioni tecnico-tattiche né comportamentali, ma solo e solamente per questioni economiche.

Arrivato a costo zero nell’estate del 2023, la cessione del francese a 85 milioni realizzerà una plusvaenza del 100% e quindi garantirà una sanità economica impressionante ai nerazzurri.