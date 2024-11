Nuovo allenatore Roma: c’è un piano B, la decisione dei Friedkin

Chi sarà il prossimo tecnico della Roma? Spunta un piano B. Ecco le ultimissime riguardo la scelta della proprietà.

Il colpo di scena è dietro l’angolo. In casa Roma si alimentano le voci relative al nome del prossimo allenatore. Sono ore intense per la famiglia Friedkin che dovrà risolvere al più presto questa situazione che sta diventando davvero spinosa.

La famiglia Friedkin mai si sarebbe aspettata di vivere una situazione del genere.

Dopo aver investito in estate quasi 100 milioni di euro, alla fine la proprietà americana si è ritrovata una squadra allo sbaraglio. Senza anima e adesso anche senza allenatore.

Il ribaltone che ha portato Juric alla Roma non ha prodotto gli effetti sperati. Il tecnico croato ha lavorato dentro un ambiente che, sin dal primo giorno del suo insediamente, gli ha mostrato poca fiducia.

Ancora legati a Daniele De Rossi, il ritorno dell’ex capitano è improbabile a causa dello scarso feeling con la famiglia Friedkin. Ecco perché adessso si cerca un nuovo allenatore che possa trovare il consenso anche della piazza giallorossa. Nelle ultime ore è spuntato fuori un altro nome, dopo Allegri e Mancini.

Chi sarà il prossimo allenatore della Roma?

Dubbi e perplessità sulla scelta finale dei Friedkin che stanno conducendo un vero e proprio casting.

Questa volta, infatti, non intendono fallire visto che hanno già sotto contratto De Rossi e Juric. La scelta del terzo allenatore diventa fondamentale per l’andamento della stagione.

Chi sarà chiamato dalla proprietà dovrà, con molta probabilità, completare tutto il campionato e condurre la squadra verso una zona tranquilla della classifica. La sfida che aspetta il prossimo mister è davvero difficile.

Ecco perché si cerca un profilo che già conosce l’ambiente romanista. Nelle ultime ore, infatti, ha preso corpo un’altra clamorosa pista. I dirigenti avrebbero sondato la disponibilità del tecnico per un ritorno sulla panchina della Roma di Vincenzo Montella. A riportare la notizia è l’edizione odierna del quotidiano Leggo.

Montella torna alla Roma?

C’è un nuovo nome per la panchina della Roma. Infatti, sarebbero in rialzo le quotazioni per quanto riguarda il ritorno alla Roma di Vincenzo Montella. Vincitore, da calciatore, dello Scudetto con i giallorossi, l’ex attaccante è attualmente alla guida della Nazionale turca.

Attraverso alcuni intermediari si sarebbe proposto alla famiglia Friedkin che sono alla ricerca di un nuovo tecnico per la Roma. Lo stipendio è abbastanza elevato, guadagna 5 milioni di euro ma ci sono i margini per trattare.