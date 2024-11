De Rossi-Roma: arriva l’annuncio dall’ex capitano

A sorpresa, sono arrivate le dichiarazioni in merito alla Roma e al ritorno in panchina, da parte dell’allenatore.

Sono ore calde queste a Trigoria, luogo nel quale potrebbe non tornare mai più, secondo quel che si era detto nel corso delle ultime settimane.

In occasione dell’evento sull’Hall of Fame del calcio italiano, Daniele De Rossi è tornato a parlare della Roma e di quanto successo in Capitale, sull’esonero che ha visto prima lui fatto fuori dalla società e poi anche il suo sostituto, Ivan Juric, con il club a caccia di un nuovo allenatore, da presentare prima della ripresa dopo la sosta e per Napoli-Roma, match che si giocherà domenica 24 novembre allo stadio Diego Armando Maradona, alle ore 18.

Ritorno in panchina: “Mai più a Trigoria”, le dichiarazioni

Sono circolate voci in merito al ritorno di Daniele De Rossi in panchina, considerando i legami contrattuali tra lui e la Roma. I giallorossi, che cercano un nuovo allenatore anche attraverso lo strumento dell’algoritmo, potrebbero puntare di nuovo su De Rossi.

Ghisolfi nella giornata di ieri e nel post-partita di Roma-Bologna ha lasciato intendere come, quello di De Rossi, sia stato un errore per l’esonero che scelse la squadra capitolina, prima dell’arrivo di Juric.

“Mai più a Trigoria?”, chiedono a De Rossi. Lui ha risposto, rilasciando dichiarazioni nette proprio in merito alle voci circolate su di lui in queste ultime settimane.

Le parole di De Rossi sul ritorno alla Roma

A Coverciano si vedono le leggende del calcio italiano. La cerimonia annuale per la Hall of Fame del calcio italiano, ha visto la presenza anche di Daniele De Rossi, ex allenatore della Roma che è stato “premiato” in qualità di calciatore italiano. Così, il suo intervento sulla Roma: “Mai più a Trigoria? Mai detta questa cosa. Perché al di là delle dinamiche sia da giocatore che allenatore, il licenziamento e l’esonero fanno parte di questo mestiere. Io a Trigoria sono di casa, pensate che ci lavora anche mio papà. Ho passato più tempo a Trigoria che a casa mia, come sono tornato a Coverciano, tornerò sicuramente a Trigoria”.

Ultime sulla Roma: chi sarà il nuovo allenatore dei giallorossi

Secondo le ultime notizie in casa Roma, tra i candidati per il posto in panchina in giallorosso, ci sarebbero i nomi di Rudi Garcia e appunto De Rossi, anche se quest’ultimo è complesso. Così come lo è Edin Terzic, primo obiettivo però dei Friedkin che lo prenderebbero per affidargli un progetto tecnico a lungo termine e non ovviamente solo da traghettatore.