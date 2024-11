Roma, svelato il nuovo allenatore: scelto con l’algoritmo

Nella situazione di caos totale che si sta vivendo in Capitale, la Roma ha preso una decisione ben precisa, affidandosi all’algoritmo.

È quanto viene spiegato nella scelta del nuovo allenatore che, nel corso di questa sosta per le Nazionali, prenderà il posto di Ivan Juric, praticamente già esonerato. Un esonero che sarebbe probabilmente arrivato, per l’allenatore croato, a prescindere dal risultato allo stadio Olimpico contro il Bologna.

Si sarebbe affidata allo strumento dell’algoritmo la società della Roma che, dopo gli strafalcioni di questa stagione, punta sull’ultima spiaggia. E a questo punto, per salvare appunto la stagione, ecco cosa viene svelato nella scelta dei Friedkin.

Esonero Juric: il nuovo allenatore della Roma scelto con l’algoritmo

A rivelare la notizia dell’esonero di Juric è stata la Roma che, nel corso della giornata di ieri e nei minuti che sono seguiti alla partita persa all’Olimpico per 2-3 dal club capitolino per mano del Bologna, ha annunciato appunto l’addio con il croato.

Un addio a dir poco incredibile, non per la scelta fatta, ma per il percorso di Juric che non ha praticamente mai dato una vera svolta al club. Una situazione troppo difficile, per ammissione di Ghisolfi, che ha addirittura fatto un passo indietro su De Rossi, non essendo più certo di aver fatto una scelta giusta nell’esonerare l’ormai ex allenatore della Roma, che però è sempre sotto contratto con il club.

A svelare però un’altra notizia, sorprendente nella scelta che riguarda il nuovo allenatore, è La Repubblica che ha spiegato cosa sta facendo la Roma, in merito alla scelta di utilizzare lo strumento gestito dalla società CAA Base. Una società italo-inglese che gestisce l’algoritmo con il quale la Roma starebbe scegliendo il suo nuovo allenatore.

L’algoritmo ha tirato fuori il nome: ecco il nuovo allenatore della Roma

L’algoritmo, tra i diversi, ha tirato fuori il nome del nuovo allenatore della Roma: la scelta sarebbe caduta su Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund che dopo aver perso l’ultima finale di Champions League ha scelto di salutare il club tedesco, per poi prendersi del tempo. Senza ripartire subito. Cosa che potrebbe cambiare adesso, di fronte alla possibilità di allenare la Roma. Oltre ad Edin Terzic, c’è la possibilità di vedere anche Paulo Sousa, spiega la stessa fonte, così come Rudi Garcia. Gli altri due, infatti, sono le alternative per la Roma emerse dall’algoritmo. Per l’ex Salernitana non c’è volontà di salutare Dubai, al contrario di Rudi Garcia che clamorosamente potrebbe giocare la sua partita d’esordio contro il suo ex Napoli, al Diego Armando Maradona.

Il nuovo allenatore rispolvera un “fuoriclasse escluso”: l’ipotesi alla Roma

C’è un calciatore che tra De Rossi e Juric non si è praticamente mai visto, se non per qualche minuto. La nomina possibile per Edin Terzic riporterebbe Mats Hummels al centro della Roma, nel progetto che sarà, nella possibilità di vedere finalmente quello che è stato uno dei migliori difensori al mondo della passata stagione, che alla Roma per ora è un oggetto del mistero. Il fallimento giallorosso di questa stagione, passa anche da questi segnali qui. Che forse finalmente i Friedkin hanno colto e che, con la scelta di Terzic, permetterebbero il salto con rincorsa all’Europa per il club capitolino.