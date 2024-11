Allenatore Roma: annuncio in conferenza di Ghisolfi

L’esonero di Ivan Juric mettere nuovamente la Roma difronte alla scelta dell’allenatore, che fino a questo momento non è stata praticamente mai azzeccata.

Nel post partita dell’Olimpico contro il Bologna, però, il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi ci ha messo la faccia prima in conferenza stampa e poi ai microfoni di DAZN prendendosi, insieme alla dirigenza in toto, tutte le responsabilità del caso. Al 10 di novembre, però, la Roma torna ad avere la panchina vuota, anche se la società sembrerebbe avere le idee piuttosto chiare su chi andare a puntare per cercare di salvare il salvabile in questa stagione.

Ad annunciarlo lo stesso Ghisolfi, che con questa mossa ha non solo cercato in un colpo solo di riconquistare parte della fiducia dei tifosi e di portare un po’ di tranquillità all’interno di un ambiente che al momento è un inferno.

Ghisolfi ha fatto un annuncio sul nuovo allenatore della Roma

A 4 mesi dall’inizio della stagione la Roma ha già cambiato 2 volte allenatore. Il tutto perché in estate la dirigenza giallorossa ha fatto una programmazione scellerata e casuale che in questo momento si sta riversando sui risultati della squadra. Anche oggi la Lupa ha perso, questa volta 3 a 2 contro il Bologna, in casa, rimanendo a 13 punti in classifica ad un passo (+4) dalla zona retrocessione.

Ad inizio campionato nessuno avrebbe mai immaginato una situazione del genere, eppure oggi non sembrerebbe esserci via di scampo per la Roma. Che questa sosta possa servire a tutto l’ambiente giallorosso per riprendersi e ripartire una volta e per tutte, anche perché al rientro ci sarà un nuovo allenatore. A fronte dell’esonero di Ivan Juric, nel corso di queste ore tantissimi nomi sarebbero iniziati a circolare, ma l’impressione è che per un certo senso la dirigenza avrebbe già deciso a chi affidare la squadra.

Intervenuto in conferenza stampa poco dopo la fine della partita contro il Bologna, il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi ha fatto il nome di Daniele De Rossi per la panchina giallorossa, non escludendone un ritorno nonostante nelle ultime settimane si sia parlato di tutt’altro.

Allenatore Roma: tutte le soluzioni

La Roma è rimasta ancora una volta senza allenatore. In conferenza stampa Ghisolfi ha fatto il nome di Daniele De Rossi e di nessun altro, anche se in realtà dalle parti di Trigoria starebbero valutando diverse soluzioni per cercare una volta e per tutte di ripartire.

Stando alle ultime notizie, infatti, per sostituire Juric il club giallorosso avrebbe contattato negli scorsi giorni Roberto Mancini, ex CT dell’Italia e dell’Arabia Saudita. Allo stesso tempo, però, attorno alla panchina capitolina sarebbe tornato a farsi spazio il nome di Massimiliano Allegri e di Claudio Ranieri, inteso più come figura traghettatrice fino alla fine della stagione come profilo sul quale creare un vero e proprio progetto. A DAZN Ghisolfi ha poi detto che si sarebbe preso tutto il tempo necessario insieme ai suoi colleghi per prendere la decisione migliore per la Roma, nella speranza che questa possa finalmente arrivare.