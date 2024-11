Roma: esonero Juric, il sostituto è una sorpresa

In un clima di crisi e contestazione la Roma non poteva fare altro che dare continuità al terribile rendimento che sta avendo in questa stagione.

Anche contro il Bologna, infatti, la formazione di Ivan Juric ha deluso ogni sorta di aspettativa non riuscendo a dare alla propria gente, ed alla dirigenza, le risposte che andavano cercando. Altra sconfitta e crisi senza fine per la formazione giallorossa, che presto potrebbe prendere la decisione di separarsi dal secondo allenatore dall’inizio di questa stagione.

Ivan Juric ha infatti le ore contate nella capitale, come confermano i contatti della Roma con il sostituto, nonché nuovo allenatore, che a differenza dei nomi circolati in queste ore, rappresenta essere una sorpresa assoluta.

Dopo il Lecce è prossima a saltare anche la panchina della Roma

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, come in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare la terza panchina di questa stagione.

Dopo Daniele De Rossi e Luca Gotti, infatti, anche Ivan Juric potrebbe essere esonerato. Come per il primo di questa lista, anche il croato sarebbe sollevato dall’incarico di allenatore della Roma, alla cui guida potremmo dire aver vissuto alcuni dei mesi peggiori della sua intera carriera. Contro il Bologna ci si aspettava risposte da tutti, da Juric in primis, che però alla fine dei conti non si è dimostrato essere per niente all’altezza della situazione. Adesso la dirigenza giallorossa è chiamata a prendere una decisione importante che potrebbe decidere il proseguo della stagione della Lupa.

Stando alle ultime notizie, dunque, a fronte anche dell’ennesima sconfitta in campionato, Ivan Juric è stato esonerato dalla Roma. Da capire adesso chi potrà sedere sulla panchina della Roma, anche se ci sarebbe un nome che più di altri si starebbe facendo strada in queste ore, ovvero quello dell’ex e sempre amato Claudio Ranieri, che pur di salvare la sua squadra potrebbe tornare a Trigoria gratis.

Roma, il sostituto di Juric è una sorpresa

Claudio Ranieri potrebbe prendere il posto di Ivan Juric sulla panchina della Roma. L’ex Cagliari potrebbe essere la soluzione ideale in quanto riporterebbe entusiasmo ma soprattutto romanità dalle parti dell’Olimpico sponda giallorossa, anche se al momento non sarebbe l’unica soluzione che Friedkin e soci starebbero valutando.

Stando a quanto riportato negli scorsi giorni, fra gli altri, dai colleghi di TMW, la Roma avrebbe avuto contatti anche con Roberto Mancini, ma al momento la soluzione ideale, soprattutto per una questione economica, risponde sempre e comunque al nome di Daniele De Rossi, anche se in questo caso ci sarebbero dei rapporti da ricucire, cosa tutt’altro che scontata.