Roma: i Friedkin tornano con un altro allenatore, la svolta

Aggiornamenti riguardo il futuro a Roma di Ivan Juric. I Friedkin hanno già deciso e sono attesi nella Capitale con il nuovo allenatore, ecco tutti i dettagli.

Quella con il Bologna sarà, con ogni probabilità, l’ultima sulla panchina della Roma di Ivan Juric. Il tecnico ha perso la fiducia dell’ambiente e anche della proprietà, che ha deciso di silurarlo durante la prossima sosta per le Nazionali.

Salvo clamorosi colpi di scena, il nuovo allenatore arriverà nella Capitale insieme ai Friedkin che dovranno fare il punto della situazione insieme al resto della squadra. Si cercano le motivazioni per provare a salvare una stagione che per tanti sembra già compromessa.

Un ennesimo cambio in panchina che può dare delle nuove motivazioni ad una squadra che è apparsa spenta nelle ultime uscite. Ecco la decisione finale da parte del gruppo americano che già scelto il nome del prossimo allenatore della Roma.

Media punti peggiore degli ultimi 20 anni per la Roma che è in un momento di enorme difficoltà. Avvio di stagione complicato per la squadra che ha messo in evidenza i propri limiti.

L’esonero di De Rossi e l’arrivo di Juric non ha dato la scossa sperata anzi, ha peggiorato la situazione. Ecco perché adesso la proprietà giallorossa è pronta ad intervenire.

Dan e Ryan Friedkin sono attesi nelle Capitale insieme al nuovo allenatore della Roma che dovrà prendere il posto di Juric.

Nuovo allenatore Roma: scelta fatta, ecco il candidato

Ancora senza amministratore delegato, tutti i compiti sono stati delegati direttamente alla presidenza che prossimamente dovrà prendere in mano la situazione.

Juric è a rischio esonero, a prescindere di come vada a finire la partita contro il Bologna. Il suo futuro sembra già scritto.

Intanto, secondo quanto riportato da calciomercato.com, nelle ultime ore c’è stato un contratto fra i Friedkin e Roberto Mancini che è il candidato numero uno per la panchina della Roma.

Le richieste di Mancini ai Friedkin

Fresco d’esonero dall’Arabia Saudita, Mancini è pronto a ripartire proprio dalla Serie A. L’allenatore italiano, infatti, ha la grande possibilità di ritornare proprio nella Capitale con il quale ha fatto grandi cose quando era sull’altra sponda del Tevere.

Adesso la storia si è ribaltata e pare che la dirigenza giallorossa sia pronta ad affidare le chiavi della Roma a Mancini che ha chiesto un contratto da 2 anni e mezzo.