Lascia il Milan a gennaio: ha già un accordo in Premier League

Uno dei pilastri della formazione titolare di Paulo Fonseca potrebbe a sorpresa abbandonare la nave già nel prossimo calciomercato invernale.

Pensare ad uno scenario del genere ad oggi è impossibile, eppure queste voci si starebbero intensificando sempre di più. Stando alle ultime notizie, infatti, il giocatore del Milan starebbe addirittura anche già discutendo i dettagli di un accordo che avrebbe dell’incredibile, soprattutto per l’importanza che il rossonero ricopre non solo negli schemi di Paulo Fonseca ma anche all’interno dello spogliatoio.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché c’è sempre da considerata l’importante posizione del Milan, ma l’impressione è che si stia viaggiando spediti verso una direzione ben precisa.

Ribaltone in casa Milan: saluta e va via a gennaio

Parlare di calciomercato è forse prematuro, anche perché tante cose potrebbero cambiare da qui a gennaio, ma in casa Milan qualcosa si starebbe iniziando già a delineare. Per sfortuna dei tifosi, le notizie che trapelano da Casa Milan sono tutt’altro che positive, visto e considerato che si parlerebbe del futuro di uno dei calciatori più amati dalla piazza.

Nonostante si stia lavorando per rinnovi importanti, Maignan e Reijnders su tutti, a gennaio il Milan potrebbe perdere uno dei suoi uomini più rappresentativi, nonché pilastro della formazione titolare di Paulo Fonseca. Ovviamente la speranza è che queste voci possano affievolirsi nel corso di queste settimane, ma l’impressione è che il club interessato al rossonero sia pronto e disposto a fare di tutto per ingaggiarlo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, il West Ham sogna il colpo Christian Pulisic nel prossimo calciomercato. Considerato il valore delle sue squadre, difficilmente l’americano potrebbe decidere di lasciare Milano e la Serie A per compiere inevitabilmente un passo indietro in carriera, ma difronte ad un’offerta dalla Premier League tutti tentennerebbero, anche Pulisic stesso.

Lascia il Milan a gennaio per la Premier League

Christian Pulisic potrebbe tornare a giocare in Premier League a partire dal prossimo calciomercato invernale. Questa almeno sarebbe l’intenzione del West Ham di Lopetegui, che per ironia della sorta sarebbe potuto essere il suo allenatore al Milan.

Al momento, però, nell’ambiente rossonero nessuno avrebbe ancora confermato la notizia riportata da fichajes.net, anche se presto qualche aggiornamento importante in merito potrebbe arrivare. Semmai fosse Pulisic a voler andare via, la dirigenza rossonera sarebbe pronta ad accoglierlo, ma ad una sola condizione: che il suo cartellino venga pagato a dovere. Al momento, stando a dati Transfermarkt, il valore del cartellino dello statunitense dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni di euro, ma l’impressione è che per lasciarlo partire il Milan potrebbe anche alzare il tiro. Staremo a vedere.