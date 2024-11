Beffa Milan, firma in Premier: tutto pronto per gennaio

Obiettivo del Milan, il giocatore ha deciso di non aspettare più alcuna mossa del club rossonero valutando altre soluzioni per il suo futuro.

A conferma di questo il fatto che il ragazzo sarebbe oramai ad un passo dallo sbarcare in Premier League, firmando per una delle squadre più importanti e blasonate dell’intero campionato. Inutile dire che da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché in questi mesi il Milan cercherà di recuperare il terreno perso riallacciando i rapporti con giocatore ed entourage, ma l’impressione è che oramai si stia viaggiando spediti verso una direzione ben precisa, con meta finale per l’appunto l’Inghilterra.

Niente Milan, va in Premier League: svelato dove giocherà

Parlare di calciomercato è forse prematuro, ma non per il Milan, che a quanto pare starebbe iniziando già a programmare la prossima sessione invernale di trasferimenti, con tutti i rischi del caso. Dopo un’estate fatta comunque di investimenti importanti, a gennaio il Diavolo si limiterà a compiere qualche accorgimento per andare a rinforzare e completare una volta e per tutte la rosa di Paulo Fonseca.

Dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero già le idee abbastanza chiare su quali siano i reparti sui quali andare a puntare, anche se la dirigenza rossonera potrebbe presto essere costretta a stravolgere completamente i propri piani, visto che uno degli obiettivi dichiarati per il prossimo calciomercato rischia di sfumare da un momento all’altro.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sui propri profili social, infatti, il Tottenham avrebbe messo gli occhi su Johnny Cardoso del Real Betis, giocatore che il Milan avrebbe monitorato già la scorsa estate e che starebbe seguendo in vista di gennaio per regalare a Fonseca un’alternativa di livello a Youssouf Fofana. Americano, col passaporto italiano, fino a questo momento in stagione ha collezionato 14 presenze in tutte le competizioni con la maglia del club andaluso.

Beffa Milan: affare da 25 milioni di euro

Il Milan rischia di perdere la corsa a Johnny Cardoso, il tutto perché il Tottenham si è inserito prepotentemente nella corsa all’americano. Il club di Premier League, che come il Diavolo starebbe seguendo il giocatore già da diverso tempo, avrebbe addirittura già pronta una prima, importante e ricca offerta da presentare al Real Betis per sbaragliare la concorrenza rossonera ed assicurarsi le prestazione del calciatore già a gennaio.

Stando a Fabrizio Romano, infatti, gli Spurs potrebbero presto offrire 25 milioni di euro, bonus compresi, per il cartellino di Johnny Cardoso, giocatore sul quale il Milan non mollerà però la presa fino a quando non sarà più nelle sue possibilità agire, anche perché dalle parti via Aldo Rossi non starebbero valutando nessun altro fuori al di fuori del suo.