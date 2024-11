Juventus: colpo Scudetto di Giuntoli, arriva dalla Premier League

Si cercano profili d’esperienza in casa Juventus. Ecco le ultimissime in merito al prossimo colpo Scudetto di Cristiano Giuntoli che vuole portarlo a Torino a gennaio.

Prosegue il lavoro della Juventus che resta in piena corsa per lo Scudetto. La distanza con il Napoli è diminuita nell’ultimo turno di campionato, con i bianconeri che hanno risucchiato altri due punti.

Per gennaio, Cristiano Giuntoli, si prepara all’offensiva per poter rinforzare la rosa della Juventus con degli innesti mirati, capaci di aggiungere da subito qualità e quantita a Thiago Motta.

“Mi ritorni in mente, bella come sei”, così come cantava Lucio Battisti. Ancora una volta, musiche e parole si intrecciano con il calcio ed il mercato. Una sintesi perfetta che riguarda le ultime manovre del club bianconero, che lavora a fari spenti in vista della prossima sessione in programma a gennaio 2025.

La Juventus, infatti, sarà fra le società che più di tutti farà qualcosa. Si attendono grandi rinforzi da parte di Cristiano Giuntoli che è pronto a completare il lavoro avviato in estate e che ha portato alla Vecchia Signora dei giocatori di primissimo livello come Koopmeiners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Conceicao.

L’obiettivo del dirigente è sostituire Bremer con un difensore d’esperienza e assoluta affidabilità ed, infine, regalare a Thiago Motta qualche alternativa offensiva ai titolari di turno.

Nuovo acquisto Juve: offensiva per gennaio, ecco il nome in pole position

Ed è proprio sull’attaccante da prendere, arrivano le prime indiscrezioni di mercato con la prima pagina di Tuttosport che non lascia dubbi riguardo il giocatore da acquistare nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Basta scommesse come con il passato. Questa volta Giuntoli non vuole sbagliare ed è per questo motivo che ha messo nel mirino dei giocatori che già conoscono la categoria.

Non ci saranno altri Alcaraz, per intenderci. La Juventus a gennaio sogna in grande e punta su due profili di qualità come Skriniar e Zirkzee. Giocatori che conoscono bene la Serie A e pronti ad aiutare sin da subito la squadra.

Zirzkee alla Juventus, nuovi aggiornamenti

Ribattezzato in Inghilterra come il flop dell’estate, l’esperienza in Premier si è rivelata – fino a questo momento – davvero deludente per Zirkzee che è pronto a partire a gennaio.

A fronte dei 43 milioni investiti in estate, adesso il Manchester United è pronto a regalare alla Juventus Zirkzee. I bianconeri, infatti, possono prenderlo in prestito secco.

Amorimm neo tecnico dei Red Devils, non lo considera adatto per il suo stile di gioco e ha già chiesto alla società inglese di fare di tutto per acquista Gyokeres dallo Sporting. Un incastro perfetto per la Juventus, che a quel punto può rinforzare l’attacco con Zirkzee che permeterebbe a Motta di ritrovare il giocatore che ha fatto le fortune sue e del Bologna la passata stagione.