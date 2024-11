È Sampaoli il prescelto dopo l’esonero: è ufficiale

Non ci sono più dubbi sulla scelta del prossimo allenatore. La società ha deciso di affidarsi a Jorge Sampaoli: ecco tutti i dettagli sull’arrivo del tecnico argentino.

Con un bagaglio d’esperienza in Europa, tra le fila di società come Marsiglia e Siviglia, c’è il ritorno di Jorge Sampaoli che era fermo da tempo dopo l’addio dal Flamengo che si è materializzato lo scorso anno.

Il tecnico è arrivato in Europa nei giorni scorsi ed ha avuto la possibilità di vedere dal vivo la squadra. Adesso avrà a disposizione la lunga sosta per le Nazionali, quindici giorni circa per conoscere i nuovi calciatori e preparare il prossimo match di campionato.

Nuova avventura per Jorge Sampaoli: svelato il nuovo club dell’argentino

I tifosi sono sul piede di guerra, adesso pretendono tanto dopo l’annuncio sul nuovo allenatore che è l’argentino Jorge Sampaoli. Tecnico di grande esperienza, dal forte temperamento, è stato considerato dalla società l’uomo giusto per risolvere i problemi presenti nello spogliatoio e dare la sterzata decisiva al gruppo che ha bisogno di ripartire con fiducia.

A quel punto, il direttore sportivo Massara ha deciso di nominare come nuovo allenatore del Rennes Jorge Sampaoli che è stato fermo per parecchio tempo dopo l’addio dal Flamengo nel 2023.

Sampaoli nuovo allenatore del Rennes

Sampaoli ha firmato un contratto con il Rennes fino a giugno 2026. Prende il posto di Julien Stephan, che ha lasciato la squadra al tredicesimo posto in classifica. La situazione per il club è preoccupante, anche dopo l’ennesima sconfitta in campionato per 2-0 contro il Tolosa.

Adesso l’ambiente si aspetta di cambiare rotta dopo la decisione della società di virare con forza su Sampaoli che avrà davanti a sè una sfida davvero difficile. L’esordio è atteso per il 24 novembre, in trasferta, contro il Lille, in una gara che si preannuncia davvero intensa.