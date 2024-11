Ribaltone in panchina: esonero ufficiale, Sampaoli il sostituto

Ritorno in Europa per Jorge Sampaoli che è il candidato numero uno per la panchina del club, che ha appena esonerato il proprio allenatore.

Una svolta incredibile per l’allenatore argentino, svinoclato dopo la recente esperienza al Flamengo. Per lui si aprono le porte di uno dei campionati più importanti d’Europa con la società che ha deciso di affidarsi a lui per risollevare le sorti della stagione.

Una scelta forte da parte del club che ha voglia di ripartire dopo il pessimo avvio di campionato. Adesso i dirigenti sono a lavoro per trovare la quadra e prendere Sampaoli che è pronto a raccogliere l’eredità del suo collega.

Sampaoli si avvicina al ritorno su una delle panchine europee. L’allenatore argentino potrebbe avere una nuova opportunità e tornare nel Vecchio Continente.

Noto per la sua esuberanza, il 64enne argentino ha una lunga storia da ct del Cile e dell’Argentina. Anche nei club ha avuto la possibilità di allenare diverse squadre. L’ultima esperienza risale al 2023 alla guida del Flamengo, che si è chiusa con un addio anticipato.

Fermo da un bel po’ di tempo, Sampaoli ha la voglia di ritornare e può dire la sua in Europa. I dirigenti, infatti, sono vicini a chiudere l’accordo con il tecnico.

Quale sarà la prossima destinazione di Sampaoli?

E’ il quotidiano francese l’Equipe a riportare le ultimissime notizie riguardo il futuro di Jorge Sampaoli.

Il Rennes ha avviato un dialogo serio e concreto che potrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni. Un’altra occasione su una panchina francese per l’allenatore, che ha già guidato il Marsiglia in Francia nella stagione 2020-2021.

Ora che il Rennes ha bisogno di una spinta, il profilo combattivo ed energico di Sampaoli sembra essere quello giusto per il club che è attualmente al tredicesimo posto in classifica, appena un punto sopra la zona retrocessione.,

Rennes Sampaoli: via libera della società

Inizialmente, il candidato per la panchina del Rennes era Rudi Garcia. L’ex Napoli ha avuto dei contatti con la dirigenza francese senza però trovare l’accordo.

Ecco perché alla fine la società ha deciso di puntare con decisione su Sampaoli, che ha dalla sua l’esperienza giusta per poter far scattare la scintilla all’interno dello spogliatoio che ha bisogno di una scossa dopo il pessimo avvio di campionato.

Una sfida intrigante per Sampaoli che è fermo da parecchio tempo ed ha tante motivazioni per poter iniziare un nuovo percorso.