Colpo Pogba, arriva a zero: la destinazione annunciata nella sosta

L’annuncio sul futuro di Pogba è arrivato nel corso di questa sosta, con la fumata bianca in arrivo per la Juventus.

Ne parla già al passato Cristiano Giuntoli, quando gli si chiede di lui. La verità è che nonostante il rientro dalla squalifica tra non molto, con la sentenza che ha accorciato così i tempi e che vedono Pogba adesso allenarsi a pieno regime, al fine di essere un calciatore poi pronto a scendere in campo nell’immediato, non è alla Juventus che vivrà il suo futuro.

Il rapporto con la Juventus si è completamente interrotto, nonostante i legami e l’affetto tra lui e la tifoseria, com’è sempre stato anche con la società. Società che però non si fida più di lui, dovendo fare altre scelte. Thiago Motta non lo aspetterà e pertanto, Paul Pogba, dirà subito addio alla Juventus, diventando di riflesso il colpo a zero nell’immediato.

Colpo dagli svincolati: arriverà Pogba, la notizia

Diventerà letteralmente il colpo dagli svincolati, magari senza neppure attendere il mercato di gennaio. Chiaro che poi dovrà attendere gli ultimi mesi della squalifica, proprio allenandosi con la sua nuova squadra per farsi trovare poi pronto ad esordire, quando sarà.

È di Paul Pogba che, in questi giorni, ha parlato Cristiano Giuntoli. Un Giuntoli che parla del calciatore già al passato perché la notizia è che la Juventus, tra non molto, annuncerà la rescissione contrattuale del calciatore francese.

Tutto sembra definito, nella scelta fatta sia dalla Juve che dal “polpo” Paul. Il centrocampista francese rinuncerà al contratto con i bianconeri che vede la rescissione consensuale tra la Juventus e Pogba. Rescissione che porterà poi al colpo sul francese, pronto a ripartire.

L’annuncio arriverà nella sosta: il futuro di Pogba è lontano dalla Juve

Lontano dalla Juve il futuro di Pogba. Secondo quanto svelano da Sky Sports, la Juventus procederà verso la rescissione del contratto di Paul Pogba. E tra non molto, arrivando la fumata bianca, arriverà anche l’annuncio dei bianconeri. Annuncio che, tra le righe, era già arrivato per voce diretta. Quel “È stato un calciatore importante”, parlando al passato da parte del dirigente bianconero, quando gli è stato chiesto di Pogba, non lascia dubbi. La Juventus parla di Pogba al passato perché è già oggi il passato della Juve. E molto presto ci sarà l’annuncio.

Ultime Juve: dove giocherà Pogba? La destinazione

La destinazione di Pogba, in ogni caso, è tra le big del calcio oltreoceano. Da una parte c’è l’Al-Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo, dall’altra c’è la Major League Soccer di Messi e Busquets. Potrebbe, il francese, finire nell’Inter Miami di David Beckham. Difficile ipotizzare un suo ritorno a grandi livelli nel calcio europeo, dopo quanto ha trascorso.