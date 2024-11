Pogba-Juventus: accordo raggiunto, svelato il suo futuro

Pogba Juventus, siamo vicini alla svolta. Ecco nuovi aggiornamenti sul futuro del francese, che potrà tornare in campo nel 2025.

Dopo la riduzione della squalifica per doping, si è tornato a parlare con insistenza di Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus, ancora sotto contratto con i bianconeri fino a giugno 2026, nella sua seconda avventura in bianconero non ha rispettato le attese a causa anche dei continui problemi fisici che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua carriera.

Adesso c’è tanta attesa di vedere all’opera il giocatore che ambisce ancora a dei grandi palcoscenici, nonostante il lungo periodo di sto. In questi mesi, infatti, ha lavorato duramente per essere pronto e finalmente potrà tornare di nuovo in campo a marzo 2025, quando scadrà la squalifica per doping.

L’esperienza da calciatore di Pogba continuerà ancora nella Juventus? Ecco tutti i dettagli.

Le settimane successive alla sentenza del giudice, che ha ridotto da 4 a 18 mesi la squalifica di Pogba, è servita alla Juventus per fare il punto della situazione riguardo il futuro dell’ex Manchester United.

L’avvocato Rafaela Pimenta, che non ha mai abbondonato il francese, ha avuto modo di parlare con Giuntoli che è stato chiaro riguardo la volontà della Juventus che ha ancora sotto contratto il calciatore fino a giugno 2026.

Quale sarà il futuro di Paul Pogba?

Durante questa sosta per le Nazionali si torna a parlare di Paul Pogba, che si sta allenando in solitaria in attesa del suo ritorno in campo che avverrà il prossimo anno.

Il francese è concentrato sul percorso di recupero che dovrà portarlo di nuovo campo. Resta da capire con quale squadra, visto che le intenzioni dei bianconeri sono già state chiarite da Giuntoli.

L’ingaggio da 8 milioni a stagione fanno di Pogba uno dei più pagati della rosa bianconera. Ecco perché, alla fine, la Juventus ha deciso di accelerare riguardo la trattativa per la risoluzione del contratto.

A che punto è l’affare che porterà all’addio di Pogba dalla Juventus? A fare il punto della situazione è la redazione di calciomercato.com

Pogba-Juventus: tutto confermato, c’è l’addio

Come da previsioni, non ci sono sorprese riguardo l’addio dalla Juventus di Paul Pogba. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli per l’interruzione del rapporto. Lo stesso calciatore non ha avuto più modo di confrontarsi con la società e l’allenatore, a conferma del fatto che i bianconeri hanno deciso di non puntare più su di lui.

Adesso è arrivato il momento degli annunci ufficiali che sanciranno la definitiva separazione. Si attende solo il comunicato d’addio con la Juventus che non darà nessuna buonuscita al giocatore che attende la chiamata da parte di qualche altro club europeo.