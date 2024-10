Pogba-Juventus: indizio social sul futuro del francese

C’è un’altra novità relativa al futuro di Paul Pogba alla Juventus. Ecco le ultimissime notizie, con l’indizio social che spiazza i tifosi bianconeri.

Conto alla rovescia per il ritorno in campo di Paul Pogba, che tornerà a disposizione a partire da marzo 2025. Il francese, infatti, ha ricevuto il via libera da parte dei giudici che hanno ridotto la squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi.

Una bella notizia per il francese, ancora sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2026. Resta da capire con quale squadrà tornerà a giocare Pogba, visto che i bianconeri hanno deciso di non tenere il centrocampista.

Giuntoli è stato chiaro con Pogba: la Juventus non ha intenzione di proseguire il rapporto. Il dirigente della Vecchia Signora l’ha ribadito anche pubblicamente.

La seconda avventura del francese a Torino è destinata a concludersi anche se Pogba fino all’ultimo spera di convincere la società a rispettare il contratto in scadenza a giugno 2026. E’ disponibile anche ad abbassarsi lo stipendio da 8 milioni a stagione.

Le parti, molto presto, dovranno vedersi per chiarire la vicenda ed eventualmente trovare un accordo anche perché in caso contrario i bianconeri rischiano di pagare Pogba fino al termine del suo contratto

Pogba Juventus: cosa succede adesso, ecco tutti i dettagli

Perché la Juventus ha deciso di non puntare più su Pogba?

I motivi sono relativi alle condizioni fisiche del calciatore che è fermo da quasi due anni. Inoltre, a centrocampo, la Juventus ha fatto altri investimenti ed è per questo motivo che non ha intenzione di reintegrare in rosa Pogba che prima di tornare a disposizione dovrà rimettersi in forma sotto il punto di vista fisico.

Un altro aspetto importante è quello relativo allo stipendio. Nel contratto firmato dal francese con i bianconeri, Pogba ha un ingaggio con la Juventus da 8 milioni a stagione. Troppi per le casse bianconere, soprattutto in questo periodo.

Ecco perché, Giuntoli vuole trovare l’accordo per la rescissione consensuale in modo da consentire a Pogba di trovarsi un’altra squadra a gennaio 2025.

Pogba-Juventus: è già finita, l’indizio social

Intanto, c’è già un primo indizio riguardo la fine del rapporto fra Pogba e la Juventus. Il francese, infatti, non segue più la pagina ufficiale bianconera su Instagram. I tifosi hanno subito notato questa cosa a conferma di quanto i rapporti ormai siano ai minimi storici.

Questa mossa del francese arriva dopo le dichiarazioni di Giuntoli, nel pre partita di Juventus Lazio Una situazione, questa, che porta sempre più lontano dalla Juventus Pogba che adesso dovrà trovare solo l’accordo sulla rescissione prima di accasarsi a gennaio ad un altro club. Con squadre americane, arabe e Marsiglia che si sono già interessate al giocatore, che può tornare a marzo 2025.