Il Milan compra il “nuovo” Zidane: Juventus beffata

Si credeva che il calciatore potesse alla fine giocare per la Juventus a partire dall’anno prossimo, ma così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, sfruttando al meglio gli ottimi rapporti con il club detentore del cartellino, il Milan avrebbe messo la freccia bruciando sul tempo la Vecchia Signora nella corsa al “nuovo” Zidane. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche sul giovane talento si sarebbe davvero posata l’attenzione di mezza Europa, ma l’impressione è che il Diavolo stia percorrendo ad alta velocità la strada migliore per raggiungere l’obiettivo.

Altro aspetto a favore del Milan è Paulo Fonseca, che conosce molto bene il ragazzo dopo averci lavorato per qualche anno insieme.

Il Milan pesca dalla Francia il “nuovo” Zidane

I paragoni sembrerebbero essere piuttosto azzardati, ma di questo talento in Francia ne parlano un gran bene. Per questo motivo il Milan sarebbe addirittura pronto a non badare a spese pur di anticipare la concorrenza ed assicurarsi uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico europeo e mondiale.

Ovviamente tutti i discorsi sarebbero ancora ad una fase piuttosto embrionale, anche perché mancano ancora diversi mesi prima che la prossima finestra invernale di trasferimenti si apra, ma dalle parti di via Aldo Rossi si starebbero iniziando a muovere già da ora per evitare che qualsiasi altra squadra possa inserirsi con prepotenza nei discorsi per il ragazzo. Ovviamente c’è bisogno che il Milan dia delle garanzie, non solo tecniche al giocatore ma anche economiche, con il Diavolo che si è messo a totale disposizione pur di riuscire ad ingaggiare il “nuovo” Zidane.

Stando dunque a quanto riportato da Ekrem Konur su propri profili social, il Milan si sarebbe inserito nella corsa ad Ayyoub Bouaddi del Lille, centrocampista classe 2007 del quale si parla un gran bene in Francia, e che Paulo Fonseca ha già avuto la possibilità di visionare più da vicino l’anno corso, visto che è stato proprio l’allenatore portoghese ad aver fatto esordire tra il professionisti questo giovane prospetto.

Il Milan batte la concorrenza di mezza Europa per il talento

Il Milan vuole Ayyoub Bouaddi, con Paulo Fonseca che da dietro le quinte starebbe spingendo per tornare a lavorare con il classe 2007. Prima di vedere il franco-algerino vestire la maglia rossonera ci vorrà un po’ di tempo, ma stando alle ultime notizie il Diavolo avrebbe sporadicamente già mandato qualche scout e rappresentante in Francia per iniziare a mettere le basi per un’eventuale trattativa, che si prospetta essere particolarmente onerosa considerata l’attuale valutazione di mercato del giocatore (10 milioni di euro stando a dati Transfermarkt).

Guai però a cantare vittoria prima del tempo, visto che Bouaddi sarebbe finito nel mirino anche di Juventus, Arsenal, Liverpool e Chelsea. Insomma, per il 2007 del Lille si potrebbe aprire una vera e propria asta. Staremo a vedere.