Juventus, arriva il nuovo Pogba: beffato il Milan

La Juventus sta iniziando a studiare per il futuro, con diversi nomi che possono essere importanti per le idee di calcio di Thiago Motta.

I bianconeri hanno iniziato a sondare il terreno per diversi calciatori che stanno iniziando a mostrare il proprio talento, nella politica del ringiovanimento costante della rosa con la ricerca di nuovi potenziali top players che possono far fare il salto di qualità al club nel giro di pochissimo tempo.

La Juventus è molto attenta alle possibili prossime mosse di mercato, con Giuntoli e tutta la sua squadra scouting che stanno anticipando il Milan per il nuovo Pogba.

Calciomercato Juventus, nuovo colpo dalla Francia

La Juventus intende migliorare la rosa di Thiago Motta nel minor tempo possibile e vuole far sì che i colpi più importanti possano arrivare già da gennaio per poi continuare il lavoro nella prossima stagione.

Cristiano Giuntoli sta iniziando la ricerca di giovani talenti e ha già scovato qualche nome che può essere all’altezza dei desideri dei bianconeri, simile a quanto avvenuto con Kenan Yildiz, ora perno fondamentale della Juve e per il futuro bianconero.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus vuole soffiare al Milan il “nuovo Pogba”: ci sono grandi pareri sul giovane centrocampista francese e i bianconeri intendono anticipare la concorrenza.

Juventus su Bouaddi: il 17enne che ha stregato tutti

Il mondo del calcio francese è pronto a regalarsi un altro colpo di grande spessore per il futuro: è in forte ascesa il talento di Ayyoub Bouaddi. Lo scorso 2 ottobre ha compiuto 17 anni ed è uno degli astri nascenti del Lille. Ha già fatto il debutto da titolare in Champions League, nella sfida contro il Real Madrid vinta dai francesi, e ora è finito nel mirino di Milan e Juventus.

Fonseca lo ha allenato lo scorso anno quando era al Lille e in estate lo ha consigliato alla dirigenza del Milan che, però, ha temporeggiato e non ha chiuso il suo acquisto. Ora il suo talento è arrivato anche in casa Juventus dove Cristiano Giuntoli è già pronto al grande assalto.

Secondo quanto riferisce RadioMercato, infatti, la Juventus lo considera il “nuovo Pogba” per il colpo generale che si metterebbe a segno (età, proiezione futura e qualità) ma in Francia lo paragonano a Rabiot.

Bouaddi ha stregato la Juventus: le cifre

Ayyoub Bouaddi è il desiderio di mercato della Juventus che vuole portare un nuovo centrocampista giovanissimo e di gran livello alla corte di Thiago Motta per la prossima stagione, per completare la mediana con le qualità di inserimento che in questo momento sono il punto debole.

Il Lille ne fa già una valutazione molto alta: nonostante la giovane età Bouaddi costa almeno 18 milioni di euro.