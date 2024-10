Calciomercato Juventus: il difensore arriva dalla Roma, annuncio di Juric

Arrivano nuove indiscrezioni relative al futuro del calciatore, che alla Roma non riesce a trovare spazio neanche in Europa League.

Chiuso da una concorrenza incredibile, il calciatore sta valutando l’addio anticipato dai giallorossi. Ecco l’annuncio di Ivan Juric riguardo i motivi che hanno portato il giocatore ad essere una seconda scelta nella Roma.

Una situazione insostenibile per un calciatore del suo calibro che, per questa ragione, a gennaio è pronto a salutare la Capitale per andare alla Juventus. Ecco tutti i dettagli.

In una squadra come la Roma, in questo momento della stagione, il colpo estivo del mercato giallorosso non riesce a trovare spazio.

L’addio di De Rossi e l’avvento di Juric non ha cambiato le gerarchie. Una vicenda quasi assurda che rischia di compromettere il rapporto fra la Roma e il giocatore che adesso valuta seriamente l’addio dai giallorossi.

La Juventus, in cerca di una buona occasione per gennaio, potrebbe farci un pensierino per mettere a disposizione di Motta l’esperto difensore: ecco tutti i dettagli su questo affare.

Chi prende la Juventus dalla Roma a gennaio?

Valutazione in corso da parte di Giuntoli, alla ricerca di un sostituto di Bremer.

Ci sono diverse opzioni al vaglio del dirigente, che non vuole spendere troppo per sostituire il centrale brasiliano. Ecco perché, dalla Roma spunta una voce che riguarda proprio il difensore centrale che ha firmato con i giallorossi a parametro zero.

Dopo un lungo inseguimento, il calciatore approdato nella Capitale non ha ancora trovato spazio: per lui solo qualche spezzone di gare.

Una situazione assurda che mette in cattiva luce Hummels che è pronto a dire addio alla Roma. La conferma, indiretta, è arrivata anche da Juric che dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev ha parlato dei motivi per il quale l’ex Dortmund è in panchina:

“Hummels lo vedo al posto N’Dicka che però in questo momento sta facendo bene. La difesa sta reggendo bene anche senza Mats. AdessoN’Dicka è in vantaggio ma sono sicuro che arriverà il momento anche per Hummels, che è un professionista ed avrà le suoe opportunità”.

Juventus: occasione Hummels dalla Roma

Un vero flop l’avventura di Hummels in Serie A. Il difensore, infatti, non si è integrato alla Roma ed è per questo motivo che a gennaio potrebbe fare le valigie e andare in un altro club italiano.

La Juventus può essere una soluzione per Mats Hummels, che è alla ricerca di un club che possa dargli fiducia per questa stagione. Chiuso alla Roma da una folta concorrenza, il difensore centrale potrebbe andare a Torino per sostituire Bremer in bianconero.

Una pazza idea per Cristiano Giuntoli che, per il mercato di gennaio, cerca occasioni low cost per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta. E così, dopo averlo cercato invano in estate, questa volta può fare sul serio per portare alla Juventus Hummels che è il profilo d’esperienza che può servire ai bianconeri per completare la difesa.