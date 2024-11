Esonero in Serie A: la scelta sul sostituto, firma durante la sosta

Un altro esonero in Serie A. Arrivano le ultimissime riguardo il futuro dell’allenatore che può essere mandato via da un momento all’altro.

La stagione sta entrando nel vivo ed è per questo motivo che le società si attivano per cambiare guida tecnica e dare una scossa all’intero ambiente. Non è il caso solo del Lecce e della Roma, anche un altro club sta facendo delle riflessioni riguardo il futuro del proprio allenatore.

Questa sosta per le Nazionali di novembre può essere decisiva con il tecnico che rischia tanto soprattutto dopo l’ennesimo risultato negativo in campionato. Ecco tutti i dettagli riguardo il possibile successore, che può firmare la prossima settimana.

Un’altra sconfitta per la squadra che si trova in una posizione di classifica davvero preoccupante.

Già dall’estate erano emerse le difficoltà della squadra, che ha perso diversi talenti nel corso della sessione di calciomercato. A complicare tutto anche il cambio d’allenatore che non ha portato i frutti sperati.

Inoltre, le voci relative ad una possibile cessione del club, che è finita nel mirino di altri investitori, rischia di minare l’intero ambiente che attende risposte da parte della proprietà.

Esonero in Serie A: tocca al mister che rischia grosso dopo la sconfitta

Momento negativo per la squadra che è reduce da un altro ko in campionato. I punti raccolti fino a questo momento non fanno dormire a sogni tranquilli l’allenatore che sa di essere in discussione.

Questa sosta di novembre può essere decisiva per il tecnico che già in passato è stato a rischio esonero.

Riflessioni in corso da parte della proprietà e dall’amministratore delegato che, nonostante la stima e l’affetto nei confronti dell’ex difensore, dovrà fare delle attente valutazioni anche perché la situazione in classifica non è delle migliori.

Il baratro della retrocessione rischia di compromettere anche la cessione del Monza, nel mirino di investitori americani. Ecco perché la posizione di Nesta è in bilico dopo la sconfitta contro la Lazio.

Monza: esonero Nesta, chi può essere il sostituto

Nella lista dei tecnici liberi c’è anche Fabio Cannavaro che può prendere il postodel suo ex compagno di squadra in Nazionale. Il nome dell’ex Udinese era già emerso nelle scorse settimane, con Galliani che dovrà decidere se mandare via dal Monza Nesta.

La prossima settimana, dunque, sarà decisiva per il futuro della squadra brianzola che può cambiare allenatore e puntare su Cannavaro che resta alla finestra, in attesa di una chiamata.