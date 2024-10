Cessione Monza: un’altra conferma, annuncio dall’America

Ci sono delle importanti novità relative al futuro del Monza, che è nel mirino di un fondo americano. Arriva l’annuncio riguardo la trattativa con Fininvest, ovvero la famiglia Berlusconi, per la cessione della società.

Cosa sta succendo al Monza?

Situazione particolare per la squadra brianzola, che ha iniziato male in campionato. Ad alimentare le tensioni anche la vicenda legata al futuro del club, che potrebbe presto cambiare proprietà.

Cessione Monza: la famiglia Berlusconi è d’accordo, ecco tutti i dettagli

Negli ultimi giorni si è discusso tanto di questa operazione, che potrebbe portare all’addio da parte di Fininvest che è pronta a cedere il 100% delle quote del Monza ad una società americana.

Il manager del fondo Gamco Investors, Alex Boccanfuso, è da tempo a Milano per trovare la quadra e raggiungere l’accordo con la famiglia Berlusconi.

C’è la volontà di prendere la squadra brianzola ed investire almeno 100 milioni di euro. Al vertice di questo gruppo c’è un miliardario italo americano, Mario Gabelli che ha confermato l’intenzione di investire direttamente nel Monza.

Le parti sono a lavoro per trovare la formula giusta per acquistare il Monza da Fininvest che fa capo alla famiglia Berlusconi. Dopo la morte di papà Silvio, sia Marina che Piersilvio, così come gli altri figli, hanno preso questa decisione di privarsi della società di calcio.

Chi è Gabelli, il filatropo che con il fondo Gamco vuole prendere il Monza

Riflettori accesi sul Monza, con Fininvest pronta a cedere la società al fondo Gamco.

Intanto, alla Gazzetta dello Sport è intervenuto Mario Joseph Gabelli l’uomo d’affari e presidente del gruppo che intende prendere il Monza dalla famiglia Berlusconi.

“Sono cresciuti nel Bronx, conosco Rocco Commisso però non a livello personale. Lui è un grande appassionato di calcio ed è stato anche un buon giocatore da giovane. Io da ragazzo, invece, praticavo altri sport. Preferisco il football ed il baseball”

“Cardinale? Non ho alcuna rivalità con lui, la pensiamo allo stesso modo ovvero di come fare gli interesi dei nostri gruppi. Io però devo difendere la posizione dei miei investitori e chiudere per loro i migliori accordi possibili”.

Infine, Gabelli ha fatto il punto riguardo l’acquisto del Monza: “Lo ritengo un progetto davvero interessante. E’ un investimento che fa parte del progetto del fondo e che non mi vedrà protagonista in prima persona”.

Infatti, a portare avanti la trattativa è l’uomo di fiducia del fondo Gamco Alec Boccanfuso che sta lavorando con Fininvest per prendere il 100% del Monza.