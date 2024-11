È uscito in barella, infortunio grave: le condizioni preoccupano

A neanche 30 minuti dall’inizio della partita di oggi, l’allenatore si è ritrovato costretto a fare a meno di uno dei suoi giocatori più in forma.

L’attaccante è infatti uscito in barella a causa di un infortunio che immediatamente preoccupato tutti, considerato l’ausilio della barella e le lacrime che hanno accompagnato il suo rientro negli spogliatoi. Al momento fare una diagnosi risulterebbe essere prematuro, ma nelle prossime ore si sarà sicuramente di più, complice anche gli esami strumentali ai quali verrà sottoposto per capire la realtà entità di questo problema.

Nel frattempo le sensazioni sono tutt’altro che positive, con l’allenatore che dovrà capire come riuscire a sostituirlo nel corso di queste settimane, se non addirittura mesi.

Infortunio grave, fuori in barella ed in lacrime

La Serie A ha perso per infortunio uno dei suoi protagonisti indiscussi. A neanche mezz’ora dall’inizio della partita, infatti, il giocatore è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio che preoccupa non poco allenatore e socio, soprattutto per le violente dinamiche dalle quali è stato causato.

Resosi immediatamente conto della gravità della situazione, l’attaccante ha immediatamente attirato l’attenzione dello staff medico, che con un cenno netto ha ordinato alla panchina il cambio. Si sperava potesse essere una situazione gestibile, ma invece il giocatore ha dovuto addirittura chiedere l’ausilio della barella per uscire dal campo, talmente addolorato e dispiaciuto della situazione al punto che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di SOS Fanta, al 23esimo minuto della sfida fra Roma e Bologna, Dan Ndoye è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro piuttosto violento con il palo. Al momento ancora nulla di preciso si conosce in merito alle condizioni dell’attaccante svizzero, che nelle prossime ore verrà sottoposto ad una serie di accertamenti per stabilire l’entità dell’infortunio, nella speranza che non sia nulla di grave.

Duro scontro per l’attaccante: le condizioni

Dan Ndoye ha alzato bandiera bianca. Le immagini in diretta hanno immediatamente lasciato intendere che lo scontro con il palo fosse piuttosto duro, ma mai ad immaginare che lo svizzero avrebbe dovuto utilizzare la barella per uscire dal campo.

Alla fine così è stato, con l’attaccante del Bologna che si disperava per il dolore lancinante che provava al ginocchio sinistro. La speranza è che possa essersi trattato solo di un grande spavento, considerata la violenza dell’impatto, ma l’impressione è che non trapeli nulla di positivo attorno alle condizioni di Ndoye, anche se solo gli esami potranno dire di più in merito a quest’infortunio. Staremo a vedere.