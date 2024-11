È fatta per il ritorno di Kantè in Europa: lo comprano a gennaio

Nonostante giocare in Arabia Saudita possa appagare, soprattutto a livello economico, Ngolo Kanté ha mantenuto costante il proprio livello.

A confermarlo le incredibili prestazioni con la maglia della Nazionale francese, che quest’estate gli hanno permesso di rimettersi in vetrina durante gli Europei di Germania. Già quest’estate il centrocampista transalpino aveva ricevuto qualche offerta interessante, preferendo però resta all’Al-Ittihad almeno per altri 6 mesi.

Questo periodo il prossimo gennaio scadrà, con una squadra in particolare che si sarebbe mossa in anticipo per cercare di convincere Kantè a lasciare l’Arabita Saudita per tornare a dominare nel proprio ruolo lì dove gli competerebbe, ovvero in Europa.

Kantè torna in Europa: tutto pronto per gennaio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Ngolo Kantè, pilastro del centrocampo dell’Al-Ittihad di Karim Benzema in Arabia Saudita. Nonostante la Saudi Pro League non sia un campionato di livello eccelso, il centrocampista francese è riuscito a mantenere costante non solo il suo livello ma anche e soprattutto il suo rendimento, attirando su di sé l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa, che in vista del prossimo calciomercato potrebbero farci un pensierino.

Fra tutti ce ne sarebbe uno in particolare che addirittura potrebbe rompere gli indugi già nelle prossime settimane e contattarlo personalmente così da avvantaggiarsi rispetto alla concorrenza. Ovviamente queste sarebbero per il momento delle semplici voci di corridoio, ma già nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti in merito, come conferma anche il registro delle chiamate dell’agente del centrocampista dell’Al-Ittihad.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, il Manchester United potrebbe fare sul serio per N’golo Kantè nel prossimo calciomercato. Già quest’estate il francese è stato vicino ad un ritorno in Premier League, ma l’impressione è che adesso questo scenario possa seriamente realizzarsi, anche se ci sarebbe la concorrenza di un’altra big d’Europa pronta a fare la voce grossa in questo discorso.

Kantè pronto a tornare a dominare nel Vecchio Continente

Il futuro di N’golo Kantè è in Europa, forse già a partire dal prossimo calciomercato invernale. Il francese sarebbe infatti oggetto di desiderio di alcune squadre, come ad esempio il Manchester United, che come anticipato non sarebbe però l’unica.

Stando alle ultime notizie, infatti, complice anche un rendimento non esaltante del connazionale Aurelien Tchouaméni, anche il Real Madrid starebbe pensando di riportare in Europa N’Golo Kantè, per la felicità di Carlo Ancelotti che si è sempre dichiarato essere un grande estimatore del centrocampista ex Chelsea e Leicester. Sarà adesso curioso capire quale sarà la prossima destinazione in carriera del giocatore, anche se neanche in questo caso non è da escludere una permanenza in Arabia Saudita.