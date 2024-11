Allegri come Conte: torna in panchina subito dopo l’esonero

Fermo da maggio dopo il licenziamento dalla Juventus, Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare a sedersi in panchina.

Stando alle ultime notizie, infatti, il toscano potrebbe continuare a seguire le orme di Antonio Conte diventando l’allenatore di una delle squadre che il salentino ha guidato in carriera. Affinché uno scenario del genere si realizzi, c’è prima bisogno che venga ufficializzato l’esonero, decisione non semplice ma sulla quale la dirigenza starebbe attentamente ragionando, considerato il rendimento altalenante della squadra.

Ora o mai più, anche perché di mezzo c’è una sosta che potrebbe permettere ad Allegri, o a chi siederà in panchina in caso di cambio, di inculcare ai giocatori le giuste nozioni in vista del ritorno in campo.

Allegri torna in panchina dopo l’esonero

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Massimiliano Allegri, che potrebbe finalmente aver trovato squadra per questa stagione dopo la separazione dallo Juventus lo scorso maggio. Nonostante le continue critiche che gli vengono rivolte contro per un stile di gioco tanto brutto quanto efficace, l’italiano rimane uno dei migliori allenatori, liberi, in circolazione, per cui è inevitabile che il suo nome sia finito sul taccuino di alcune dirigenze alla ricerca di un profilo esperto al quale affidare la squadra.

Al 10 di novembre, però, nessun club avrebbe ancora convinto Allegri al punto da farlo tornare in gioco, anche se nelle scorse ore si sarebbero registrati dei movimenti piuttosto interessanti, soprattutto dopo l’ultima sconfitta in campionato della formazione.

Stando alle ultime notizie, infatti, complice un rendimento costantemente altalenante della squadra, il Tottenham starebbe valutando la possibilità di separarsi da Ange Postecoglu, con Massimiliano Allegri come primo nome per sostituirlo. Al momento si tratterebbe essere di un’indiscrezione, un vu parler si direbbe in gergo, ma se le cose dovessero continuare così in casa Spurs, non è da escludere che questo scenario possa anche realizzarsi.

A breve si scoprirà il futuro di Massimiliano Allegri

A breve si verrà a conoscenza del futuro di Massimiliano Allegri, ad oggi fortemente incerto considerate le continue voci che starebbero circolando sul suo conto. Tutti lo vogliono, ma sembra che alla fine nessuno compi il passo più lungo della gamba per dimostrarlo. Questo starebbe dando e non poco fastidio all’italiano, in attesa dell’occasione giusta per tornare in pista.

In queste ore, come anticipato, si è parlato di Tottenham, ma come scritto nelle scorse settimane dai colleghi di TMW e non solo, Massimiliano Allegri potrebbe essere il nome ideale anche per la panchina della Roma, rimasta oggi orfana di un Ivan Juric esonerato a neanche due mesi dal suo arrivo a Trigoria.