UFFICIALE – Esonero in Serie A: scelta fatta sul sostituto

A sorpresa alla fine è arrivato l’esonero in casa giallorossa, dopo l’ultimo pareggio e nel corso della giornata di questo sabato.

Esonero a sorpresa, con sostituto altrettanto a sorpresa, per quanto riguarda ciò che è stato annunciato. Il comunicato ufficiale sull’esonero è arrivato nel corso di questa mattinata ed è stata subito fuga di notizie in merito al sostituto che arriva in panchina.

Per l’allenatore che subentra di tratta di un ritorno a sorpresa in Serie A e con destinazione in giallorosso. Dopo i diversi accostamenti recenti che ha avuto, alla fine, potrebbe aver avuto la sua grande occasione per ripartire nel campionato italiano.

Esonero in Serie A: è ufficiale, fatale l’ultima partita

È stata fatale dunque l’ultima partita, all’indomani dei rumors che erano già circolati nella serata di ieri, è arrivato poi il comunicato ufficiale da parte del club di Serie A che ha così svelato il licenziamento del proprio allenatore.

Si era provato a dare fiducia al tecnico e al progetto tecnico quando, nel corso di una delle ultime partite, aveva subìto una pesantissima sconfitta casalinga, dando modo alla squadra di lavorare sotto la sua gestione. Gestione poi terminata, proprio nella mattinata di oggi, per quanto comunicato dalla sua squadra, che lo ha sollevato dall’incarico.

Nonostante la reazione contro l’Empoli e nonostante il gioco espresso, di una squadra che ha provato fino alla fine a rimontare, il Lecce ha così esonerato Luca Gotti. Il club giallorosso, secondo quanto fa sapere Sky Sport, avrebbe pure già individuato il suo sostituto in panchina. E per la Serie A sarà un grande ritorno.

Il comunicato ufficiale dei giallorossi sull’esonero

Quanto segue, è ciò che comunica il Lecce, in merito all’esonero ufficiale di Luca Gotti: “L’Unione Sportiva Lecce comunica di aver sollevato dal suo incarico il Sig. Luca Gotti. Al Mister vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro che ha svolto in questi mesi con la sua professionalità, impegno e dedizione al lavoro. Il Club augura a Gotti le migliori fortune future”.

Serie A: chi arriva al posto del tecnico esonerato? Un nome in pole

Era stato accostato alle grandi panchine dei club italiani. È fermo da un po’, l’ex allenatore del Milan, dopo le voci che lo avevano accostato al Napoli nella passata stagione. Le cose per lui potrebbero ripartire dai giallorossi, con il Lecce che potrebbe scegliere appunto Marco Giampaolo alla guida del proprio club, come sostituto di Luca Gotti. Sullo sfondo – ma in auge c’è l’ex Torino e Sampdoria – anche il nome di Gabriele Cioffi.