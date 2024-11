Serie A, pronto il ritorno in panchina: la destinazione

Ha rilasciato un’intervista, l’ex allenatore in Serie A, parlando di quello che sarà il suo ritorno in panchina.

Da sottolineare come in Italia ci siano diverse situazioni che potrebbero fare al caso del tecnico che ormai, da diverso tempo, non ha più un’occasione sulle panchine del campionato italiano e non solo.

Dopo l’ultima esperienza nel 2020 in Italia infatti, l’allenatore ha cercato fortuna altrove, allenando altre due squadre all’estero e lontano dalla Serie A e dal Belpaese. La situazione lo torna a vedere tra i candidati per un possibile posto in panchina. E addirittura figura tra le big una squadra che potrebbe scegliere un “traghettatore”, trovandolo nella sua figura, considerando che tra gli allenatori liberi c’è anche lui, in auge, voglioso di un ritorno in Serie A.

Ritorno in panchina: l’annuncio dell’ex Serie A

È stato in Italia fino al 2020 circa, poi ha scelto altre strade e altre soluzioni. A distanza di anni potrebbe fare al caso dei club italiani, per chi lo richiamerà, dandogli una nuova opportunità.

L’ex allenatore di Brescia, Cagliari e Palermo tra le ultime e le altre, in Italia e nei campionati italiani – scendendo anche di categoria -, si definisce pronto al ritorno in panchina e chissà che non possa succedere proprio in Serie A.

Stessa Serie A che proprio oggi “perde” un’altra guida tecnica considerando che dopo quello di De Rossi, si è consumato un secondo esonero, attraverso il licenziamento di Gotti. Ma quella del Lecce è una panchina che presto potrebbe essere occupata da Giampaolo, per il tecnico ex Cagliari si potrebbe dover attendere ancora.

Le parole sulla situazione in Serie A in panchina

Ha preso voce l’ex Serie A, Diego Lopez. Ha parlato a Tuttomercatoweb e dopo il suo passato al Cagliari, consiglia lo stesso club sardo, conoscendo bene l’ambiente: “Lo scorso anno pure ci sono stati momenti non facili come questi. Alla fine il Cagliari ne uscirà fuori. Il campionato del club negli ultimi anni è questo, ma Nicola è un allenatore bravo, che conosce bene la Serie A e sa bene come si gioca in quelle posizioni di classifica. Date fiducia alla sua guida tecnica”.

E sulla Roma, non si risparmia: “Il discorso sulla Roma è ampio. L’ho seguita spesso, le persone giuste per la Roma erano De Rossi e Giacomazzi. Per Juric la situazione è complicata. La piazza pretende giustamente tanto, devi fare risultato”.

Ultime sull’ex Cagliari: il suo annuncio sul ritorno

Quando gli viene chiesto a che punto è della sua carriera, risponde così l’ex Cagliari, Diego Lopez: “Sto seguendo i miei figli in questo momento, hanno fatto esordio nel Cerro Largo in Uruguay, squadra di Serie A del campionato. È una cosa molta importante. Io aspetto, in ogni caso, la possibilità di tornare ad allenare. Se arriva in Italia una chiamata, meglio ancora. Conosco il campionato”. La destinazione per Diego Lopez, dunque, potrebbe essere in Serie A. E tra le panchine che traballano, ci sono quelle del Venezia e del suo ex Cagliari appunto.