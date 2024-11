Serie A, colpo a sorpresa dal Barça a gennaio: lo manda Flick

Fuori dalle gerarchie del Barcellona, il calciatore avrebbe seriamente preso in considerazione l’invito di Hansi Flick di trovarsi una nuova squadra.

A conferma di questo il fatto che il blaugrana, insieme al suo agente, starebbe vagliando la possibilità di finire a giocare in Serie A a partire da gennaio, visto che su di lui si sarebbe posata l’attenzione di una delle big del calcio italiano. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché sul giocatore ci sarebbe la concorrenza anche di altre grandi squadre d’Europa, ma l’impressione è che il suo futuro possa davvero essere in Italia.

Lascia il Barça per la Serie A: tutto pronto per gennaio

Ad inizio anno sembravano esserci tutti i presupposti per poter fare tanto bene insieme, ma col passare delle settimane il giocatore è sempre più uscito dalle rotazioni di Hansi Flick, come confermano le continue panchine delle ultime partite.

Quando è stato chiamato in causa, il calciatore non ha sfigurato, ma sfortunatamente il tipo di gioco di Hansi Flick richiede un profilo in quel ruolo con caratteristiche completamente diverse. A fronte di questo, accettata la realtà dei fatti, il blaugrana ha iniziato seriamente a valutare la possibilità di lasciare il Barcellona nel prossimo calciomercato, complice anche l’interesse registrato nelle scorse ore di una grande del calcio l’italiano. La possibilità di tornare a giocare in Serie A lo alletterebbe, ancora di più se da titolare.

Dunque, stando a quanto riportato da Ekrem Konur sui propri profili social, Eric García potrebbe firmare con la Roma a gennaio, anche se il club giallorosso non sarebbe l’unico sulle tracce del difensore blaugrana. A fronte di questo dalle parti di Trigoria si potrebbero iniziare a muovere già nelle prossime settimane, anche perché il classe 2001 rappresenterebbe essere quel tipo di giocatore che serve ad Ivan Juric, o a chiunque siederà sulla panchina della Roma.

Occhio alla concorrenza sul giocatore del Barcellona

Eric Garcia è finito nel mirino della Roma per il prossimo calciomercato invernale. Complice il caso Hummels, e la recidività di Hermoso a costanti problemi fisici, potrebbe portare la dirigenza giallorossa ad investire sullo spagnolo del Barcellona, che potrebbe lasciare la Spagna a prezzo di saldo considerato il rapporto oramai ai minimi termini con Hansi Flick.

Come anticipato, però, sul classe 2001 ci sarebbe la forte concorrenza anche di un’altra big d’Europa, il Borussia Dortmund, che per blasone (e la Champions League) potrebbe non poco dare da filo da torcere alla Roma, che nel frattempo si starebbe iniziando a guardare intorno per evitare di rimanere a mani vuote poi.