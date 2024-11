Addio Roma: Hummels resta in Serie A, svelato il nuovo club

Quale sarà il futuro di Hummels alla Roma? Il tedesco medita l’addio. La Serie A può continuare ad accogliere il giocatore che è nel mirino di altre due big, ecco quali.

Emergenza in casa Roma. C’è un altro caso spinoso per la società che è alle prese già con la protesta da parte dei tifosi per i risultati poco esaltanti dell’ultimo periodo. Juric è nel mirino dell’ambiente e rischia l’esonero dopo il Bologna.

Intanto, anche all’interno dello spogliatoio c’è malcontento per i risultati poco gratificanti. Alcuni big hanno iniziato a protestare ed altri, invece, stanno riflettendo riguardo il loro futuro.

Tra questi, c’è Mats Hummels che sta iniziando a guardarsi intorno in vista del mercato invernale di gennaio 2025.

Momento negativo per la Roma che è in piena crisi di risultati. Gestione scellerata da parte della proprietà che è totalmente assente dalle dinamiche quotidiane della squadra.

Attesa, nei prossimi giorni, l’arrivo a Trigoria della famglia Friedkin che è pronta a fare piazza pulita. Il tutto può portare ad un nuovo ribaltone in panchina, con l’esonero di Juric e l’avvento di un altro tecnico.

Intanto, alcuni top player della squadra sono insoddisfatti di questa gestione. In particolar modo, il più deluso di tutti, è Mats Hummels che è stato messo incredibilmente alla porta.

Cosa sta succedendo ad Hummels alla Roma?

Ieri l’aria era incandescente nello spogliatoio. La decisione di Juric, di adattare Cristante centrale anziché schierare dal primo minuto Hummels, ha scatenato la polemica. Lo stesso difensore è rimasto sbalordito dalla scelta dell’allenatore.

Un caso che si è ufficialmente aperto visto che Juric ha fatto intendere di non voler puntare su Hummels. Solo un esonero del tecnico può evitare l’addio del difensore, che sembra già scritto.

Non ci sono margini, infatti, per ricomporre la situazione con Hummels che ha iniziato a valutare altre ipotesi in vista del mercato di gennaio 2025. Non è da escludere una permanenza in Serie A dell’ex Dortmund che piace a due big, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Roma: su Hummels Juventus e Napoli

Secondo le ultime notizie di mercato, Mats Hummels è finito nel mirino di Juventus e Napoli. Entrambe le società, infatti, sono alla ricerca di un difensore centrale d’esperienza e potrebbero fare un tentativo per convincere il tedesco che alla Roma sta attraversando un brutto periodo.

Nonostante il cambio d’allenatore, Juric non ha mai preso in considerazione l’ex Dortmund che è attualmente ai margini del progetto giallorosso. Una situazione insostenibile per il difensore che era arrivato nella Capitale con ben altri propositi. Ecco perché ha iniziato a guardarsi intorno in vista del futuro.

Sullo sfondo c’è la pista che può portare alla Juventus Hummels, visto che i bianconeri sono alla ricerca di un sostituto di Bremer che sarà indisponibile almeno fino ad aprile 2025. L’altra opzione, invece, riguarda il Napoli che ha bisogno di un’alternativa a Buongiorno e Rrahmani.

La decisione finale sarà presa dalla società che nelle prossime ore dovrà decidere anche il futuro in panchina di Juric, solo un altro cambio potrà evitare l’addio di Hummels che di sicuro è scontento per questi primi mesi in giallorosso. Se le cose non dovessero cambiare, a gennaio prenderà la decisione di andare via dalla Roma.