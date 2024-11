Roma, contatti col nuovo allenatore: c’è l’annuncio

L’avventura di Ivan Juric sulla panchina della Roma sembrerebbe essere oramai già giunta ai titoli di coda.

L’allenatore croato non si è dimostrato essere all’altezza della situazione, con la formazione giallorossa che dal suo arrivo ha addirittura peggiorato il rendimento invece che migliorarlo. Una situazione troppo complicata e delicata che ha portato i Friedkin ad entrare in contatto con un altro, e nuovo, allenatore, perché oramai l’esonero di Ivan Juric sembrerebbe essere cosa scontata, anche se non ancora ufficiale.

A fronte di questo la prossima giornata di campionato risulterà essere decisiva per il futuro del croato, sulla cui panchina aleggia lo spettro di un sostituto che nelle scorse ore è anche uscito allo scoperto con un annuncio importante.

Roma, Juric ai titoli di cosa: contattato il nuovo allenatore

Importanti novità arrivano in merito alla panchina della Roma, sempre più traballante considerato il rendimento altalenante e super deludente che la squadra sta avendo in questa stagione. Prima Daniele De Rossi e poi Ivan Juric, la formazione giallorossa non è riuscita a trovare una dimensioni che le appartenga, e questo rischia seriamente di mandare all’area un’intera annata.

Affinché questa cosa non accada, la dirigenza romanista starebbe seriamente valutando la possibilità di cambiare, ancora, allenatore, con l’auspicio di salvare il salvabile prima che il tutto affondi. Il primo pensiero è stato immediatamente rivolto a Daniele De Rossi, che ancora sotto contratto potrebbe rappresentare essere la soluzione ideale, oltre che quella più economica, anche se la Roma avrebbe contattato il sostituto (eventuale) di Ivan Juric, o almeno questo è quello di cui si parlava.

La realtà però non corrisponde spesso ai fatti, come confermato anche dal diretto interessato. Nel corso della lunga ed interessante intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport, Paulo Sousa ha smentito ogni suo accostamento alla Roma, che in quest’ultimo periodo non l’ha mai cercato, se non quando all’epoca c’era Franco Baldini in società, ovvero anni fa.

Nuovo allenatore Roma: l’annuncio definitivo

Nel corso di queste settimane il nome di Paulo Sousa è stato accostato alla panchina della Roma insieme a tanti altri che potrebbero prendere il posto di Ivan Juric. La realtà dei fatti è che però il portoghese non è mai stato cercato dalla società giallorossa, che seppure si fosse fatta avanti, sarebbe stata addirittura rifiutata (forse).

Questo almeno è quanto è stato lasciato intendere dal diretto interessato nel corso della lunga ed interessante intervista rilasciata ai taccuini de Il Corriere dello Sport, dove ha detto di essere molto felice in quel di Dubai alla guida del Shabab Al-Ahli, club che ha investito e creduto tanto su di lui e per lui, e con il quale l’ex Salernitana ha intenzione di aprire un ciclo vincente.