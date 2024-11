Esonero pronto, Giampaolo torna in Serie A: svelato il nuovo club

Adesso non ci sono più dubbi sul ritorno in panchina di Marco Giampaolo. “Il maestro”, chiamato così fra gli addetti ai lavori, ritorna in Serie A per riscattare la precedente esperienza, ecco dove sta andando.

Ultimissime notizie relative al futuro di Marco Giampaolo che è pronto a firmare con il nuovo club. Fermo da oltre un anno, il tecnico ha deciso di accettare la proposta della squadra italiana che ha deciso di dare una scossa all’intero ambiente con l’esonero del mister.

Scelta inevitabile da parte del presidente, che è rimasto sorpreso dai recenti risultati e dalla posizione in classifica della squadra. Adesso toccherà a Giampaolo risollevare lo spogliatoio. Svelata la prossima destinazione del tecnico di Giulianova.

Ennesimo ribaltone sulla panchina di un club di Serie A. La sosta delle Nazionali alle porte ha aperto le porte all’addio del tecnico, che aveva perso da tempo la fiducia dell’intero ambiente.

Scelta confermato anche dalla società che in una nota ha ringraziato il mister per il lavoro svolto in questi mesi. Adesso si apre un nuovo capitolo per il club che ha scelto di puntare con forza e decisione su Marco Giampaolo.

L’allenatore, fermo dall’esperienza alla Sampdoria del 2022, è il prescelto per sostituire il suo collega. Avrà un compito arduo da affrontare ma la fiducia dell’intera area tecnica che è pronta a supportare l’ex Milan.

Giampaolo torna in Serie A: arrivano conferme sulla scelta del club

Traballano le panchine delle squadre di Serie A. Scatta un altro esonero con l’addio dell’allenatore che paga i risultati negativi dell’ultimo periodo.

In attesa di conoscere il futuro di Ivan Juric alla Roma, che resta sulla graticola, un’altra società ha anticipato i tempi e annunciato l’addio del mister.

Si tratta del Lecce che ha esonerato Luca Gotti. Scelta, questa, confermata anche dal club che attraverso un comunicato ha comunicato la decisione ai tifosi.

Adesso c’è attesa riguardo il nome del successore. La decisione di Corvino è quella di nominare come nuovo allenatore del Lecce Giampaolo.

Giampaolo a Lecce: conferme sulla trattativa

Secondo le ultime notizie, riportate da calciomercato.com, nelle ultime ore si sono intensificate le voci relative all’approdo a Lecce di Marco Giampaolo. All’allenatore è stato proposto un contratto fino a giugno 2025 con opzione di rinnovo.

L’alternativa è rappresentata da Beppe Iachini. Attese notizie nelle prossime ore ma il Lecce vuole voltare pagine, dopo un pessimo avvio di campionato.