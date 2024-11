Atalanta, doppio infortunio pesantissimo: c’è lesione

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta portando avanti una stagione di altissimo livello ma ora stanno iniziando anche le prime, pesanti, difficoltà.

La Dea sta stupendo ancora tutti e forse è arrivato il momento di iniziare a considerarla come una delle regine della Serie A, come un vero e proprio top club italiano, visto che sta facendo benissimo anche in Europa, vincendo una competizione che mancava da 25 anni e ora sta provando a superare il girone unico di Champions League tra le prime 8 della classifica.

I bergamaschi vogliono competere per lo Scudetto e ora non si nascondono più, né sul campo né nelle dichiarazioni: i tifosi iniziano a sognare in grande e aspettano che il tempo faccia il suo corso.

Atalanta, doppio infortunio serio: le ultime

La situazione in casa Atalanta è molto felice e può diventare sempre migliore in base a quelli che saranno i risultati del prossimo futuro, tra Serie A e Champions League. La rosa di Gasperini è molto profonda e ha tante scelte in ogni reparto, ma ora c’è qualche problema che inizia a essere preoccupante.

Dopo le ultime partite vinte con prestazioni estremamente convincenti, per la Dea c’è da lavorare sodo per restare in alto in classifica e lottare fino alla fine per traguardi impensabili fino a qualche anno fa.

Le ultime notizie che riguardano l’Atalanta sono tutt’altro che buone: c’è un doppio infortunio molto pesante che riguarda due pilastri della rosa di Gasperini.

Infortunio De Ketelaere e Kolasinac: le condizioni

In casa Atalanta c’è un doppio infortunio molto serio: riguardano Charles De Ketelaere e Sead Kolasinac. Entrambi sono tornati malconci dalla sfida di Champions League contro lo Stoccarda e gli esami strumentali a cui si sono sottoposti nella giornata di ieri non hanno dato esito positivo.

I responsi medici per i due calciatori hanno stabilito ufficialmente le loro condizioni. Per il difensore bosniaco è emersa una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale destro, mentre per l’attaccante belga si tratta di una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale sinistro.

Entrambi salteranno la sfida contro l’Udinese e verranno sostituiti verosimilmente da Kossounou e Pasalic, ma in attacco sono pronti a giocarsi una maglia da titolare anche Samardzic e Zaniolo.

I tempi di recupero di De Ketelaere e Kolasinac

Quando torna De Ketelaere? Questa è la domanda che tutti i fantallenatori si stanno ponendo da qualche ora e si porranno per l’intero arco della sosta per le nazionali. Non c’è una risposta esatta, vista l’entità dell’infortunio che, però, non dovrebbe essere niente di grave o serio.

Lo stesso vale per Kolasinac. I due calciatori hanno iniziato l’iter riabilitativo e le loro condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno con la speranza di recuperarli per la gara di Parma del 23 novembre.