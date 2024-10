Offrono 60 MLN per Lookman: l’Atalanta ha già scelto il sostituto

Un’altra partita impressionante quella di Ademola Lookman che in pochissimi minuti fa lo show contro il Verona e regala altri 3 punti alla sua Atalanta con 2 gol e 1 assist.

Adesso si fa interessante la vicenda che lo riguarda, perché su Lookman ci sono gli occhi di mezza Europa che sogna di prendere il giocatore dell’Atalanta che in questi anni ha avuto una crescita spaventosa. Un giocatore che sogna seriamente in grande ora perché è arrivato ad un punto della sua carriera molto importante.

La maturità di Lookman grazie all’Atalanta e a Gasperini è ormai evidente, per questo motivo già in estate è stato vicinissimo al trasferimento al Paris Saint Germain poi saltato perché il club francese non ha accontentato l’Atalanta e nemmeno il giocatore dal punto di vista economico.

Adesso però ha grande voglia di fare sempre meglio perché ci sono importanti notizie che riguardano quello che può accadere con Lookman che può lasciare l’Atalanta e trasferirsi in un nuovo club già nel 2025. Il campione nigeriano che ha segnato e deciso con una tripletta la finale in Europa League contro il Bayer Leverkusen entrando nella storia è il candidato per la vittoria del Pallone d’Oro africano.

Calciomercato: Lookman lascia l’Atalanta, le cifre e il sostituto

Adesso si parla quindi di quella che può essere l’offerta giusta per il trasferimento di Lookman in un nuovo club. Perché l’Atalanta sa bene che nel 2025 può perdere il giocatore e per questo che ha intenzione di farsi trovare pronta ancora una volta.

La volontà del club bergamasco è quella di incassare una cifra importante per il giocatore, arrivato qualche anno fa per 10 milioni di euro e che ora può partire per una cifra molto più alta. Infatti, l’Atalanta venderà Lookman per 60 milioni di euro ed è dalla Premier League che può arrivare l’offerta giusta.

Diversi i club che già si sono fatti avanti e sono pronti a concludere il prossimo anno l’operazione, con l’Atalanta che non lo considera insostituibile ed è già a lavoro. Arriverà l’ok del club per la cessione di Lookman per 60 milioni e l’Atalanta cerca il sostituto ideale.

Non è un caso come rivelato da Tmw l’arrivo di Pagliuca a Bergamo. In agenda c’era un colloqui con Lookman ma allo stesso tempo il club sta cercando già un sostituto da prendere per 20-25 milioni di euro.