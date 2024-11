Juventus: Bonucci sta tornando? L’annuncio di Motta in conferenza

Ultimissime notizie riguardo il futuro di Leonardo Bonucci. Annuncio a sorpresa da parte di Thiago Motta in merito al possibile nuovo ruolo dell’ex difensore alla Juventus.

A volte ritornano, come nei film di fantascienza. Con l’addio di Allegri, si sono (r)aperte le porte della Continassa per Leonardo Bonucci che ha avuto la possibilità di incontrare i suoi vecchi compagni di squadra.

Una visita di cortesia alla vigilia di una partita importante come il derby della Mole. Un incontro che ha trovato il gradimento anche di Thiago Motta che ha avuto la possibilità di confrontarsi con un futuro collega, visto che Bonucci sta studiando per diventare allenatore.

A svelare i dettagli dell’incontro con Bonucci, avvenuto alla Continassa e condiviso sui social bianconeri, è stato lo stesso tecnico che in conferenza stampa ha rotto il silenzio rivelando il suo punto di vista riguardo la conversazione avuta con l’ex difensore.

Aggiornamenti sul futuro di Leonardo Bonucci: ecco cosa vuole fare

Ci sono delle novità che riguardano l’ex bandiera della Vecchia Signora, che ha deciso di intraprendere un nuovo ruolo dopo aver smesso con il calcio giocato.

C’è un motivo dietro la visita inaspettata di Bonucci alla Continassa. Un incontro anche con Thiago Motta, che ha avuto modo di discutere con Leo che ha iniziato il corso da allenatore.

Ecco le parole dell’allenatore che in conferenza stampa ha parlato anche di questo faccia a faccia con l’ex difensore della Juventus.

Incontro alla Continassa con Bonucci: Thiago Motta svela i dettagli

Nel corso della conferenza stampa di vigilia, della partita Juventus Torino in programma domani sera all’Allianz Stadium, Thiago Motta ha fatto il punto della situazione anche riguardo la visita di Leonardo Bonucci che è tornato alla Continassa per incontrare i suoi ex compagni di squadra.

Ecco i motivi dell’incontro e della conversazione avuta fra l’ex capitano dei bianconeri e l’allenatore Thiago Motta.

“Con Bonucci abbiamo parlato del derby e di tante altre cose anche in prospettiva futura. Lui adesso sta facendo il corso da allenatore e dunque c’è stata l’opportunità confrontarci su vari argomenti riguardo il mondo del calcio. Si trova in una posizione diversa rispetto a quando era calciatore, per lui è un lavoro diverso. Lo conosco da tanto visto che abbiamo condiviso insieme lo spogliatoio della Nazionale. Ricevere la sua visita è stato per noi un grande privilegio visto che per la Juventus è stato un giocatore davvero importante”.

Una conferma indiretta, dunque, sulla nuova carriera di Bonucci che è pronto ad intraprendere l’avventura da allenatore, partendo magari proprio dalla Juventus. Un primo approccio con i nuovi vertici dopo la separazione burrascosa avvenuta due anni fa anche su input di Allegri, che ormai è un lontano ricordo alla Continassa.