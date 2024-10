UFFICIALE – Scelto Bonucci come allenatore: seguirà Conte

Leonardo Bonucci da poco ha detto addio al mondo del calcio giocato ma è già pronto ad una nuova avventura quella dell’allenatore e inizia subito dopo aver trovato squadra.

Una lunga carriera da calciatore che parla da sola, ma ora ha ancora un futuro importante davanti perché il giovanissimo allenatore ha voglia di stupire anche in questa sua nuova avventura. E’ tutto già pronto per Leo Bonucci che ha scelto di fare l’allenatore ‘da grande’ e per questo motivo che non vuole perdere tempo.

Subito il patentino e le nuove esperienze che possono portarlo a diventare davvero uno dei grandi con il suo carisma. Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro per il futuro perché, intanto, è arrivato l’annuncio ufficiale che riguarda la scelta di Bonucci di diventare il nuovo allenatore.

Adesso è anche ufficiale perché è arrivato direttamente il comunicato che svela la scelta fatta con Leonardo Bonucci che è entrato a far parte dello staff. Un inizio subito importante per lui che ha voglia di imparare il più possibile per cercare di arrivare a livelli davvero importanti in futuro.

Calciomercato: scelto Bonucci, sarà l’allenatore

Non ha bisogno di presentazioni Leo, perché lavorando soprattutto con i giovani che può dare un segnale forte a tutto l’ambiente diventando un punto di riferimento per i talenti che vogliono sbocciare per il futuro ed ecco ciò che può accadere dopo la scelta di prendere Bonucci al fianco dell’allenatore.

Inizierà a piccoli passi Leo Bonucci che ha firmato con l’Italia Under 20 di mister Bernardo Corradi ed entra a far parte proprio del suo staff. A comunicare la scelta è stata direttamente la FIGC con una nota ufficiale. Una notizia che farà sicuramente contenti i tanti giovani presenti nella Nazionale.

Leonardo Bonucci vuole diventare un grande allenatore e per questo inizierà con l’Italia U20 dopo che per la Nazionale ha difeso la maglia azzurra per tanti anni onorandola e vincendo. Ora sarà parte da allenatore nello staff di Bernardo Corradi e cercherà sicuramente di imparare e trasmettere qualcosa di suo.

Intanto, sogna in grande e secondo il noto dirigente sportivo Mirabelli la carriera di Bonucci da allenatore è segnata e seguirà sicuramente le orme di Antonio Conte che con lui ha lavorato tantissimi anni. Vedremo che tipo di futuro si scriverà il giovane allenatore che non vede l’ora di mettersi in mostra.