Hanno convinto Maignan, firma subito: bonus decisivi

Dopo mesi di trattative, Mike Maignan sembrerebbe essersi finalmente convinto a firmare questo nuovo, e ricco, contratto.

Stando alle ultime notizie, infatti, le parti starebbero discutendo gli ultimi dettagli di un accordo che oramai sembrerebbe essere scontato e che si è sbloccato grazie all’inserimento di una serie di bonus che a questo punto potremmo definire essere stati decisivi, visto che il portiere francese avrebbe dato il suo sì definitivo grazie proprio a questi.

Al momento nessuna data sarebbe stata ancora cerchiata con il pennarello rosso sul calendario, ma l’impressione è che le parti potranno incontrarsi già dopo la fine della sosta di novembre per mettere nero su bianco quanto i tifosi speravano potesse essere fatto prima.

Accordo con Maignan, firma a breve

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mike Maignan, che in questa stagione sembrerebbe essere finalmente tornato ai suoi livelli. Il portiere francese sta infatti alternando prestazioni di alto ed altissimo livello, come ad esempio quella di martedì scorso contro il Real Madrid, dove con le sue parate ha indubbiamente inciso sulla vittoria della formazione di Paulo Fonseca.

Considerando questo, ed il grande movimento di portieri previsto per la prossima estate di calciomercato, Mike Maignan sarebbe finito nel mirino di alcune delle migliori squadre del mondo, ma l’estremo difensore transalpino sembrerebbe avere le idee piuttosto chiare in merito al suo futuro, considerato il fatto che potrebbe presto legarsi al club con un nuovo ed importante contratto. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, perché da un momento all’altro la situazione potrebbe arenarsi anche per una sciocchezza, ma l’impressione è che le parti stiano viaggiando spedite verso una direzione ben precisa.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, Mike Maignan è ad un passo dal rinnovare il suo contratto con il Milan, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. Dopo mesi di contatti e proposte, le parti sembrerebbero esser finalmente giunte ad un accordo, che dovrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane.

Manca sempre meno per Maignan: bonus decisivi

Mike Maignan rinnoverà con il Milan salvo incredibili colpi di scena. Le parti si stanno avvicinando a vele spiegate verso un accordo che giova a favore del club e che comunque accontenta il portiere francese, che vedrà il suo stipendio (quasi) raddoppiarsi.

Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, nonostante Maignan chiedesse 5,7 milioni di euro a stagione, le parti potrebbero raggiungere un accordo attorno ai 5, che potrebbe spingersi di oltre mezzo milione di euro con l’inserimento di qualche bonus che sarebbe più che gradito al portiere francese. Considerando che attualmente guadagna 2,8 milioni di euro, queste cifre comunque appagherebbero il rossonero, prossimo ad essere premiato per l’importante exploit avuto in questi anni.