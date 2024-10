Milan: cessione Maignan, il portiere è già stato preso

Il Milan ha già scelto l’erede di Maignan. Ecco le ultimissime riguardo il futuro dell’estremo difensore francese, che è in trattativa per il rinnovo di contratto.

Senza la fumata bianca sul prolungamento, Mike Maignan è pronto a lasciare i rossoneri. Non mancano gli interessi per il calciatore ex Lille, che dopo una prima stagione strepitosa ha iniziato a mostrare qualche limite. Infatti, nel corso delle successive esperienze al Milan ha commesso anche qualche errore.

Di sicuro, però, il valore del portiere è alto ed è ad oggi uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Ma come successo con Donnarumma, il Milan non ha problemi a cambiare portiere ed è per questo che è disponibile a cederlo nel prossimo calciomercato. Il sostituto, infatti, è già stato preso.

Ecco nuovi aggiornamenti di mercato che riguardano il Milan. Il club rossonero, infatti, è alle prese con la situazione relativa alla trattativa per il rinnovo di contratto di Mike Maignan.

Non ci sono notizie certe sulla firma, anche perché l’estremo difensore è corteggiato da diverse big del calcio europeo, Real Madrid, Bayern Monato e Manchester City su tutte. Davanti ad una proposta importante, i rossoneri sono pronti a privarsi del calciatore che può garantire al club un’ottima plusvalenza.

Intanto, per la sostituzione non ci sono dubbi. Il club ha già individuato il portiere che può rimpiazzare Maignan, ecco l’annuncio.

Milan, chi prendono al posto di Maignan?

Il Milan ha già in casa il sostituto di Mike Maignan. Non si tratta di Torriani, che è un altro giovane talento da tenere in considerazione per il futuro.

Il portiere che il Milan sta monitorando è in prestito all’Empoli. Una vera e propria occasione per il club, che ha la possibilità di cedere Maignan e sostituirlo con uno più giovane e di prospettiva.

Da capire le intenzioni della società ed anche del calciatore, che al momento è a lavoro per trattare il rinnovo di contratto. Di certo, se non dovesse arrivare la fumata bianca, potrebbe arrivare l’addio anticipato dal Milan già la prossima estate.

Vasquez al posto di Maignan? Il portiere ci spera

Intervistato da SportWeek, Devis Vasquez ha parlato della possibilità di ritornare al Milan da protagonista.

Attualmente in prestito all’Empoli, l’estremo difensore colombiano spera di arrivare in rossonero per essere protagonista a San Siro.

“Maldini e Massara mi hanno voluto fortmente. Non so come mi hanno scoperto. Dissero che avevano individuato le mie qualità ed erano convinti che sarei crsciuto. Empoli? Sette partite sono poche. Però, come mi sento adesso, sono pronto anche per il Milan. Di certo i rossoneri sono un sogno, chi è che non vorrebbe giocare per uno dei club più forti al mondo?”