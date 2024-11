Dal Milan al Real, lo vuole Florentino Perez: affare da 60MLN

Il Real Madrid-Milan di martedì sera sembrerebbe essere valso molto più di tre punti per i giocatori che sono scesi in campo.

Stando alle ultime notizie, infatti, grazie alla superlativa prestazione del Santiago Bernabeu, uno dei pilastri della formazione di Paulo Fonseca sarebbe finito sulla lista dei desideri di Florentino Perez, che nel prossimo calciomercato invernale potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con il Milan per parlare dell’acquisto di questo giocatore, sfruttando a proprio favore gli ottimi rapporti con il club rossonero.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché difficilmente il Diavolo si priverà di un giocatore del genere a stagione in corso, ma nelle ultime ore si starebbe parlando di un’offerta importante del Real Madrid alla quale difficilmente si potrà dire di “no”.

Lascia il Milan per il Real Madrid: le ultime

Nel prossimo calciomercato invernale l’asse Milano-Madrid potrebbe infuocarsi per via di un’importante operazione che vedrebbe coinvolto uno dei pilastri della formazione di Paulo Fonseca. Il giocatore, per l’appunto, ha sfruttato al massimo la vetrina del Santiago Bernabeu, talmente bene che sarebbe finito nel mirino dello stesso Florentino Perez, che a gennaio potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con il Milan per discuterne l’acquisto.

Al momento i discorsi sembrerebbero essere ancora alla loro fase embrionale, ma già a partire dalle prossime settimane la situazione potrebbe evolversi a favore del Real Madrid, anche se dalle parti di via Aldo Rossi non hanno alcuna intenzione di privare Paulo Fonseca di un giocatore del genere a stagione in corso. Il tutto, però, dipenderà dalla volontà del ragazzo, che al momento non sembrerebbe essere chiara.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, considerato il rendimento deludente di Tchouaméni in questo inizio di stagione, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Tijjani Reijnders in vista del prossimo calciomercato, giocatore che grazie alle sue prestazioni al Milan avrebbe attirato su di sé anche l’attenzione di Liverpool e Barcellona.

Via dal Milan per 60 milioni di euro: lo vuole il Real Madrid

Tijjani Reijdners potrebbe diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. O meglio, questo è quello a cui auspica Florentino Perez, che in occasione della sfida di Champions League contro il Milan di martedì sera, è rimasto ammaliato dalla prestazione del centrocampista olandese.

Dal canto suo il Diavolo non vorrebbe farne a meno, ma allo stesso tempo dalle parti di via Aldo Rossi si starebbero sfregando le mani, perché il valore del giocatore è triplicato rispetto a quando è arrivato in rossonero. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per convincere il Milan a cedere Reijnders ci vorranno almeno 60 milioni di euro, se non addirittura di più nel momento in cui il giocatore dovesse mantenere questo rendimento. Real Madrid avvisato, così come tutte le pretendenti.