Svolta Ronaldo, lascia subito l’Al-Nassr: svelato dove giocherà

Le pesanti critiche ricevute nelle ultime settimane dai tifosi dell’Al-Nassr starebbero spingendo via Cristiano Ronaldo.

Stando alle ultime notizie, infatti, il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe decidere di lasciare la squadra di Stefano Pioli già nel prossimo calciomercato invernale qualora ce ne fosse la possibilità. L’impressione è che a sorpresa questo scenario possa realizzarsi, anche perché nelle scorse ore Jorge Mendes avrebbe avuto contatti piuttosto fitti con il club azzurro, che nonostante tutte le difficoltà del caso, avrebbe mostrato serio interesse nella possibilità di ingaggiare Cristiano Ronaldo, con l’ambizione di rinforzarsi ancora di più e di creare un dream team che stracci letteralmente il campionato.

Cristiano Ronaldo lascia l’Al-Nassr: rottura totale con l’ambiente

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare l’Al-Nassr a qualche anno dal suo approdo in Arabia Saudita. Il tutto perché sembrerebbe essersi rotto qualcosa fra il cinque volte Pallone d’Oro e l’ambiente gialloblù, che nelle scorse settimane l’avrebbe preso di mira dopo una serie di prestazioni non all’altezza della aspettative.

Avendo oramai un’età, Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di lottare contro tutto e tutti, motivo per il quale starebbe seriamente valutando di lasciare incustodita la 7 dell’Al-Nassr, nonostante Stefano Pioli stia cercando in tutti i modi di fargli cambiare idea. Ovviamente da qui a gennaio tante cose potranno cambiare, con le parti che potrebbero anche riappacificarsi mettendosi alle spalle questo periodo, ma l’impressione è che una scelta sia stata fatta, complice anche l’interesse di una squadra gloriosa ed importante che starebbe facendo vacillare CR7.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri canali social, l’Al-Hilal sarebbe stuzzicato dall’incredibile di idea di poter ingaggiare Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato. Al momento si tratterebbe essere di una vera e propria utopia, soprattutto considerando la forte rivalità che c’è fra il club di Cancelo e Neymar, fra gli altri, e l’Al-Nassr, ma considerando come stanno andando le cose, mai dire mai.

Cristiano Ronaldo: l’Al-Nassr è convinto di una cosa

L’Al-Hilal starebbe a sorpresa cercando Cristiano Ronaldo, situazione che però non preoccuperebbe più di tanto l’Al-Nassr. Nonostante tutte le incomprensioni delle ultime settimane, il club di Riad è convinto che CR7 continuerà a giocare, vincere e segnare con la maglia gialloblù indosso, anche perché sul tavolo ci sarebbe una proposta che potrebbe convincere il portoghese a farlo.

Stando ad Ekrem Konur, infatti, l’Al-Nassr sarebbe certo che Ronaldo rinnoverà il suo contratto fino al 2027, complice un’importante ed allettante offerta di rinnovo le cui cifre non sarebbero però ancora state rese note, ma l’impressione è che si andrà addirittura ad aumentare, ancora, lo stipendio del portoghese, che difficilmente accetterà una proposta a ribasso.