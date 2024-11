Juventus: nuovo colpo a centrocampo, arriva dalla Germania

La Juventus pesca il prossimo acquisto dalla Germania. Ecco le ultimissime in merito all’interesse dei bianconeri nei confronti del giocatore di proprietà del Borussia Dortmund.

Giuntoli guarda in casa dei gialloneri per rinforzare la squadra di Thiago Motta. La rosa della Vecchia Signora necessita di qualche rinforzo in vista della sessione invernale di mercato.

Non solo in difesa, con il sostituto di Bremer, serve qualcosa anche in mezzo al campo visto che le prestazioni di Koopmeiners non hanno regalato gioie ai tifosi bianconeri.

Per questa ragione, il direttore sportivo dei bianconeri è alla ricerca di un jolly in mezzo al campo capace di giocare all’occorrenza anche come trequartista. Il calciatore è già stato individuato nel talento di proprietà del Borussia Dortmund, che è in uscita dal club tedesco.

Grosse novità per la Juventus che in vista di gennaio dovrà mettere a segno almeno 2-3 operazioni di mercato. C’è grande attesa fra i tifosi che si aspettano il colpo ad effetto di Cristiano Giuntoli, che vuole regalare qualche nuovo acquisto al proprio allenatore.

Oltre a sostituire Bremer, si cerca anche un vice Vlahovic ed un centrocampista d’esperienza che possa dare il cambio a Koopmeiners. I profili da prendere sono già stati tracciati dall’area tecnica del club che adesso cerca solo l’occasione migliore visto che i fondi a disposizione non sono sufficienti per accontentare Motta.

L’idea, infatti, è prendere dei giocatori in prestito con diritto di riscatto. Uno di questi potrebbe arrivare direttamente dalla Bundesliga, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus: chi vuole prendere la Juventus a gennaio?

Quello dei bianconeri sarà un mercato low cost. Infatti, secondo le ultime notizie, l’idea del club è quella di strappare alcuni calciatori che in questo momento non stanno rendendo al meglio.

L’obiettivo è strappare in prestito qualche talento che non ha iniziato bene la stagione. Non saranno fatte follie per sostituire Bremer, visto che in difesa ci sono già giocatori come Kalulu e Gatti che stanno disputando delle buone partite.

In mezzo al campo serve qualcosa anche perché fino a questo momento Koopmeiners non è ancora entrato nei meccanismi di Motta. L’ultima idea di Giuntoli porta a Marcel Sabitzer del Borussia Dortmund: l’esperto centrocampista è il profilo migliore per i bianconeri.

Sabitzer alla Juventus?

Secondo quanto riportato da fichajes.net, i bianconeri nelle ultime ore hanno iniziato a valutare la situazione del 30enne centrocampista di proprietà del Borussia Dortmund.

Il profilo convince la Juventus che potrebbe fare un tentativo per acquistarlo nel corso della prossima sessione di calciomercato che si aprirà a gennaio.