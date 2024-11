Maldini, “cessione schifosa”: Adani attacca il Milan, pesanti accuse

Il nome di Daniel Maldini inizia a farsi largo nel mondo del calcio italiano: il giovane figlio d’arte è sui taccuini di tutti i top club.

Con il Monza sta iniziando a dimostrare il suo valore reale e pian piano potrebbe fare passi da gigante nel mondo del calcio, visto che tante squadre stanno iniziando ad attenzionarlo. Così come è valso per il papà nel ruolo da dirigente, ora il Milan può iniziare a far nascere il grosso rimpianto anche legato al giovane Daniel, lasciato andare al Monza a costo zero in estate.

Daniel Maldini sarà un rimpianto del Milan? Era un calciatore a cui dare maggior fiducia e con cui provare a scrivere importanti pagine di storia?

Milan, Maldini via a zero: Adani attacca la società

L’addio di Daniel Maldini al Milan non ha creato nessuna reazione particolare a nessun uomo di calcio la scorsa estate. Ma ora che tutti iniziano ad accorgersi che potrebbe diventare un calciatore molto forte, iniziano a piovere pesanti critiche sul Milan che evidentemente non ha creduto molto i uno dei suoi giovani calciatori e ora rischia il rimpianto.

Il nome di Maldini fa sempre discutere l’ambiente Milan perché, ovviamente, evoca bellissimi ricordi che sono ormai molto lontani, visto che papà Paolo è andato via lasciandosi in malissimo modo con Cardinale.

Lele Adani ha pesantemente attaccato il Milan sulla questione Daniel Maldini, lanciando anche accuse sportive importanti al club.

Adani contro il Milan: “Cessione di Maldini è schifosa”

Lele Adani a ‘Viva El Futbol’ ha criticato pesantemente la gestione di Daniel Maldini da parte del Milan. Il trequartista classe 2001 è stato ceduto al Monza a parametro zero nonostante avesse ancora un anno di contratto con i rossoneri e la scelta non è stata assolutamente ben vista dall’ex difensore.

“Daniel Maldini va via a zero dal Milan perché si chiama Maldini e questo lo trovo schifoso”, ha tuonato in diretta su Twitch l’opinionista sportivo. “Questa è la verità, io Milan non do mai via a zero Maldini”.

L’attacco di Adani al Milan, dunque, si è focalizzato sul trattamento riservato a Daniel Maldini che secondo l’ex difensore di Inter e Fiorentina è stato mandato via a zero solo perché porta il cognome che non va giù alla proprietà rossonera.

Futuro Maldini: ha una clausola per la Serie A

Daniel Maldini ora è nel mirino di diversi club di Serie A di prima fascia, Inter e Atalanta in primis, e potrebbe essere acquistato per 12 milioni di euro. Ha una clausola valida per l’Italia a questa cifra e a 15 milioni per l’estero.

Il Milan guadagnerebbe comunque il 50% dalla cessione di Maldini ed è questo l’unico ricavo che potrà avere, visto che in estate si è deciso di regalarlo al Monza a costo zero.