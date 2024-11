Maldini tradisce il Milan e firma con i nerazzurri: c’è l’annuncio

20 anni fa nessuno mai avrebbe pensato di vedere un Maldini in nerazzurro, eppure questo scenario potrebbe incredibilmente verificarsi.

Stando alle ultime notizie, infatti, Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare, nel prossimo calciomercato invernale potrebbe lasciare il Monza per vestire quei colori che non hanno mai fatto parte della storia della sua famiglia. Considerando però che al Milan non ci hanno mai realmente creduto, firma con la rivale del Diavolo potrebbe rappresentare essere anche una sorta di vendetta personale per un trattamento che forse, un giocatore promettente e talentuoso come Daniel, non avrebbe assolutamente meritato.

Ovviamente può anche darsi che a gennaio si ripristinerà tutto e Maldini tornerà a giocare in rossonero, ma l’impressione è che qualsiasi scenario sia possibile men che questo.

Maldini ed il tradimento al Milan: vestirà il nerazzurro

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Daniel Maldini, che in questo inizio di stagione si starebbe mettendo in mostra con la maglia di un Monza che sembrerebbe quasi pendere dalle sue giocate. La formazione di Alessandro Nesta dovrà però imparare a farne a meno, anche perché il figlio d’arte potrebbe lasciare i Bagai nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, Maldini sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri, che in quel di gennaio potrebbero sedersi al tavolo delle trattative con Galliani per esercitare la clausola rescissoria da 12 milioni di euro, valida in Italia, che permetterebbe al trequartista di liberarsi dal Monza. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché sul classe 2001 sarebbe forte l’interesse di diverse squadre, ma i nerazzurri sembrerebbero essere quelli in pole position.

Secondo quanto raccontato nelle scorse ore, dunque, un Maldini potrebbe arrivare a vestire una maglia nerazzurra, cosa inconcepibile fino a 20 anni. Non si tratterebbe essere però di quella dell’Inter, bensì quella dell’Atalanta, come confermato anche dallo stesso Gian Piero Gasperini nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del programma Radio Anch’io Sport su Radio Rai.

Maldini in nerazzurro: c’è l’annuncio

Daniel Maldini potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta nel prossimo calciomercato invernale. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché il figlio d’arte sarebbe seguito da diverse squadre, su tutte l’Inter, ma nelle scorse ore sarebbe arrivato un annuncio di Gian Piero Gasperini che metterebbe ulteriore pepe alla questione.

Intervistato dal programma in onda sulle frequenze di Radio Radio Radio Anch’io Sport, l’allenatore dell’Atalanta ha detto che Maldini rientra in quella lista di giocatori che la Dea si potrebbe permettere, ma questo non significa che si punterà sicuramente. In quella zona di campo, ovvero la trequarti, la formazione bergamasca è ricca di giocatori importanti e di talento, ma uno come Maldini potrebbe fare decisamente comodo, soprattutto nel momento in cui a gennaio ci dovesse essere un’uscita (Zaniolo). Staremo a vedere.