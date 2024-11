Calciomercato, comprano Daniel Maldini: lo pagano più della clausola

Daniel Maldini sta iniziando a scalare gerarchie importanti per il calcio italiano: ora una big è pronta all’assalto decisivo per prenderlo.

Il trequartista del Monza sta iniziando a mettere in mostra qualità molto importanti che fanno sì che si inizi a parlare di lui in maniera molto importante e continua nel giro delle prossime sessioni di mercato. Il suo nome inizia a essere davvero importante perché con il Monza sta mettendo in mostra tutte le qualità che al Milan non ha potuto far vedere visto che era sempre uno dei calciatori mai presi in considerazione.

Il futuro di Daniel Maldini può essere molto importante: ora si è staccato definitivamente dal Milan e anche dal peso che ha portando un cognome tanto importante per la storia dei rossoneri.

Calciomercato, tutti pazzi per Daniel Maldini

Papà Paolo aveva preannunciato che Daniel Maldini sarebbe potuto diventare un ottimo calciatore e pian piano la sua previsione pare prendere forma. Al momento è in fase di crescita e sviluppo con il Monza, sta iniziando a dimostrare di essere un calciatore importante su cui puntare con gol, assist e prestazioni che iniziano a essere davvero di livello.

Alessandro Nesta ha forse sbloccato totalmente Maldini che ora sembra pronto al salto di qualità. A gennaio o in estate potrebbe decidere di cambiare maglia e di vivere una nuova avventura importante.

Secondo le ultime notizie di mercato, ci sono già diverse squadre interessate a Daniel Maldini che ha fatto breccia nel cuore di tutti.

Juventus interessata a Daniel Maldini: ci sono chance per l’estate

Daniel Maldini deve dimostrare di essere all’altezza di grandi piazze. Con il Monza sta vivendo lo step intermedio che deve, poi, portarlo a fare il salto di qualità definitivo se vuole far sì che il mondo del calcio inizi seriamente a parlare di lui. Ha già 23 anni e non può più aspettare chissà quanto prima di uscire definitivamente dal guscio.

La Juventus nelle ultime settimane ha preso informazioni su Daniel Maldini. I bianconeri stanno avviando da un po’ di tempo una politica giovanile davvero massiccia e avere dei giovani italiani in rosa fa sempre bene.

Anche l’Inter è sulle sue tracce e per quanto possa far strano vedere un Maldini alla Juve o in nerazzurro, il destino di Daniel potrebbe prevedere questi colori e la sua scelta dovrà necessariamente ricadere su di essi se vuole diventare un top.

La Juventus paga più della clausola per Maldini: ci guadagna anche il Milan

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha il diritto al 50% sulla futura rivendita di Daniel Maldini ma non ha nessun tipo di prelazione su di lui né ha la possibilità di pareggiare un’eventuale offerta di un altro club nelle prossime sessioni di mercato. Sostanzialmente il Milan ha perso definitivamente Maldini a meno che non lo riacquisterà da capo.

Nel contratto di Maldini sono presenti due clausole: una da 12 milioni di euro per i club italiani e una da 15 milioni per i club stranieri. Ma la Juventus, pur di assicurarselo, potrebbe sborsare il valore della clausola dell’estero, in modo da evitare qualsiasi tipo di asta.