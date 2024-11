Colpo Maldini con la clausola: l’annuncio di Sky

Il calciomercato vede protagonista Daniel Maldini, e il tema caldo viene snocciolato in merito al diritto di recompra sul Milan.

Viene spiegato cosa succederà col Milan, direttamente per voce di Gianluca Di Marzio che, in occasione di Monza-Milan e nel corso del pre-partita della sfida nel derby lombardo, ha così spiegato quella che è la situazione su Daniel Maldini.

Risaputo, ormai da tempo, che Maldini piace sia all’Inter che all’Atalanta. Entrambi i club nerazzurri potrebbero permettergli di giocare la Champions League, a gennaio, qualora entrambi i club dovessero passare il turno del gruppone, sul nuovo format della competizione Uefa. E nel frattempo, con il Milan e con l’ex rossonero, nonché ultimo della dinastia Maldini, cosa succederà?

Calciomercato: colpo Maldini, la rivelazione di Sky

A Sky Sport, il collega ed esperto di calciomercato, rilascia alcune dichiarazioni importanti su Daniel Maldini.

Ha fatto il punto Gianluca Di Marzio, spiegando con chiarezza quella che è la situazione legata alla clausola e in merito al diritto di recompra, che non c’è da parte del Milan, che non gode di alcuna prelazione oppure opportunità di riprenderselo, come succede spesso in alcune operazioni in uscita, su calciatori soprattutto dalle qualità importanti come quelle di Daniel Madini.

Oltretutto, in questo momento, non ci sarebbe tra le idee di Maldini, quella di tornare in rossonero. Voleva il Monza, per arrivare poi anche in Nazionale e compiere il grande salto. Cosa che gli succederà, con Spalletti che lo osserva attentamente, per quanto riguarda il suo futuro. Futuro che potrebbe in ogni caso, via clausola, essere altrove.

Clausola Maldini: la destinazione in Serie A

La destinazione in Serie A, già a gennaio, vede Maldini andare via dal Milan attraverso la clausola rescissoria.

In una rivale in Serie A, lontano sia dal Monza, che dal suo ormai ex Milan. Per 12 milioni di euro c’è chi potrà assicurarselo, secondo quanto viene svelato dall’esperto di mercato. Soltanto 12 milioni e l’Inter, potrebbe clamorosamente aggiudicarsi così quello che è il calciatore dal nome che fa “storcere il naso” ai milanisti, proprio a causa di un Maldini che finirebbe all’Inter. Però le qualità sono importanti e i nerazzurri potrebbero aggiudicarselo, dandosi battaglia con l’Atalanta. A quel punto poi c’è da capire se si andrà oltre la clausola, per aggiudicarsi il giocatore, dovendo darsi battaglia in una vera e propria asta sull’ingaggio di Daniel Maldini, oggetto del desiderio del calciomercato in Serie A.

Maldini piace anche all’estero: ci guadagnerà anche il Milan

Ma occhio, perché piace anche all’estero, Daniel Maldini. E piace, a tal punto che i 15 milioni di euro della clausola, valida per i campionati esteri, potrebbero essere esercitati. A prescindere da dove andrà, in ogni caso, permetterà al Milan di intascarsi il 50% della rivendita da parte del Monza.