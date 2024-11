Maldini in nerazzurro, l’annuncio non lascia più dubbi

E’ uno dei nomi tanto attesi per questa nuova stagione eppure dopo un grande avvio ora sono un po’ calate le prestazioni di Daniel Maldini, ma non l’interesse dei grandi club.

Perché chiaramente ora dovrà essere bravo a gestire la pressione che c’è su di lui e su quello che rappresenta il suo cognome nel mondo del calcio. Daniel Maldini ha iniziato benissimo con il Monza quest’anno dopo aver fatto 6 mesi molto importanti nella seconda metà di stagione scorsa.

Il suo nome è già stato accostato a grandi squadre ed è arrivata anche la chiamata della Nazionale dell’Italia con tanto di esordio dinanzi ai suoi genitori. Adesso però bisognerà dare continuità alla prestazioni e anche ai gol che il Monza chiede a Daniel Maldini per provare ad ottenere la salvezza ancora in Serie A.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro visto che il nome di Maldini è stato accostato a grandi squadre anche dopo che negli ultimi mesi è stato uno dei migliori nel Monza e nel campionato italiano. Adesso però viene chiesto al giovane Daniel di fare il salto di qualità definitivo andando a segno con maggiore frequenza.

Calciomercato: Maldini in nerazzurro, l’annuncio del club

Dopo il gol messo a segno contro la Fiorentina nelle prime giornate di agosto poi non ha più ritrovato la via del gol e ora proverà a fare di tutto per riprenderselo e aiutare ad avere maggiore continuità di risultati anche al Monza.

Daniel Maldini è un profilo che piace molto in Italia anche ai migliori club e per questo il suo nome è stato accostato a Juventus e Inter anche, così come si è fatta avanti l’Atalanta che con l’ad Percassi ha annunciato di apprezzare molto il suo talento e che lo seguono per il futuro.

Al momento però il Monza non ha assolutamente intenzione di vendere Daniel Maldini e per questo Galliani è uscito allo scoperto annunciando che il futuro del giovane talento italiano è proprio nel suo attuale club.

Un chiaro segnale per dire che non sarà facile portare via Daniel Maldini dal Monza ma al giusto prezzo può partire, anche perché le grandi società itaiane hanno intenzione di continuare a seguire la sua crescita e magari dargli quella grande occasione che il Milan non gli ha concesso.