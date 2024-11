Inzaghi lascia l’Inter, già ha deciso dove allenerà: il suo annuncio

Simone Inzaghi si sta dimostrando uno dei migliori allenatori italiani in circolazione: il suo futuro può cambiare a fine stagione, il suo annuncio.

L’allenatore dell’Inter sta dimostrando di essere all’altezza dei grandi palcoscenici su cui ha camminato negli ultimi anni e soprattutti di essere un allenatore di assoluto rispetto e di grande livello, tanto da prendersi i complimenti di tantissimi allenatori avversari che sono in costante difficoltà nell’affrontare la sua Inter. Anche in questa stagione sta facendo bene ma il suo lavoro ha bisogno ancora di essere migliorato per far sì che la squadra possa continuare a vivere stagioni importanti.

Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è incerto: ci sono molte voci circa le sue decisioni alla fine della stagione e ora il suo annuncio le amplifica addirittura.

Futuro Inzaghi: l’Inter trema e spera di non perderlo

Il nome di Simone Inzaghi è sempre uno degli allenatori più chiacchierati in questo ultimo periodo perché il suo nome è stato accostato più volte a grandi club stranieri che alla fine della scorsa stagione hanno provato a strapparlo all’Inter.

L’Inter non vuole perdere Simone Inzaghi e in estate ha deciso di rinnovargli il suo contratto per tenerselo stretto ma in futuro la situazione potrebbe cambiare in maniera molto repentina.

Secondo le ultime notizie, ci sono possibilità concrete che Simone Inzaghi possa lasciare l’Inter alla fine di questa stagione.

Inzaghi lascia l’Inter? Le sue parole

Simone Inzaghi rischia di lasciare l’Inter a fine stagione. Probabilmente dipenderà tutto da come verrà gestita questa annata, che è partita bene ma non in maniera incredibile come tutti potevano aspettarsi dai campioni d’Italia in carica. L’obiettivo principale dell’Inter in questa stagione è quello di arrivare fino in fondo in Champions League perché la squadra si sente pronta ad affrontare di nuovo una finale.

Domani l’Inter affronterà l’Arsenal in Champions League e Simone Inzaghi ha anche svelato un particolare retroscena che riguarda la sua carriera da allenatore e che potrebbe riguardare anche il suo futuro.

“Quello della Premier è un calcio affascinante, non nego che ci sia stata la possibilità in passato“, ha commentato Inzaghi, confermando che “in passato ci sono stati dei contatti ma ho poi scelto di restare alla Lazio e all’Inter”.

Dove può allenare Inzaghi in Premier League

Simone Inzaghi può lasciare l’Inter e andare in Premier League. Sì, ma dove? Quale squadra potrebbe affidare la panchina a Simone Inzaghi? Il Manchester City. I cityzens si apprestano a salutare Pep Guardiola al termine di questa stagione e possono puntare tutto sul tecnico attuale dell’Inter.

Nell’ambito della rivoluzione totale che ci sarà al Manchester City, si potrà valutare anche un cambio tecnico così importante per far sì che la squadra possa iniziare un nuovo ciclo vincente.